То дождь, то снег прогнозируют синоптики в Волгограде в ближайшие сутки





Погода в ближайшие трое суток не порадует жителей Волгограда и области стабильностью. Более того, сообщает ИА «Высота 102», из-за скачков температуры и осадков волгоградцы могут всерьез столкнуться с такой проблемой, как обледенелые дороги и пешеходные зоны.

По прогнозу Волгоградского ЦГМС, 7, 8 и 9 января в областной столице ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя преимущественно в ночные часы. А вот утро волгоградцам предстоит встречать в густом тумане. Все три дня в региональной столице прогнозируется гололед.

Температура воздуха в Волгограде будет колебаться все трое суток от -3 градусов в ночные часы до +2 градусов в дневное время.

В отдельных районах Волгоградской области столбики уличных термометров будут опускаться ночью до -7 градусов, а уже днем подниматься до +5 градусов.