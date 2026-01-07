ВСУ продолжили атаковать города России в ночь на Рождество





Попытки ВСУ атаковать мирные города России не прекращались в ночь на Рождество, с 6 на 7 января. По данным Министерства обороны РФ, всего с 20:00 мск 6 января и до 07:00 мск 7 января дежурными средствами ПВО уничтожено над российскими регионами 32 украинских беспилотника самолетного типа.

Так, до полуночи 11 дронов сбили российские военные над территорией Белгородской области. До 23.00 мск 6 января над Республикой Крым было сбито 7 вражеских беспилотников. В тот же период под 2 БПЛА было уничтожено над Азовским и Черным морями, еще один дрон – над территорией Воронежской области.

Атаковать Крым ВСУ продолжили и ночью, когда россияне встречали в храмах Рождество Христово. Над территорией Республики военные сбили два беспилотника.

До 07.00 мск 7 января, ночью, над акваторией Черного моря обезврежено 5 БПЛА самолетного типа, по одному – над Северной Осетией и Краснодарским краем.



