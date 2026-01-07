Маткапитал с 1 февраля увеличат в Волгограде до 974,1 тыс. рублей





В России с 1 февраля 2026 года социальные выплаты будут проиндексированы на 6,8%. Как сообщает ИА «Высота 102», ожидается увеличение материнского капитала, единовременного пособия при рождении детей, а также ежемесячных выплат инвалидам, ветеранам и волгоградцам, имеющим степени отличия за особые заслуги.

Так, с 1 февраля 2026 года маткапитал в Волгоградской области, как и прогнозировалось Министерством труда РФ, увеличится до 974,1 тыс. рублей на второго ребенка, если у семьи нет маткапитала на первенца. До 737,2 тыс. рублей вырастет материнский капитал на первого ребенка. Единовременное пособие при рождении ребенка поднимут в России до 28 773 рублей.

На 6,8% с начала следующего месяца увеличатся ежемесячные выплаты следующим категориям волгоградцев:

гражданам с инвалидностью,

ветеранам,

Героям Советского Союза,

Героям России,

Героям Социалистического Труда,

Героям Труда России,

Матерям-Героиням.

На те же 6,8% вырастут пособия для пострадавших от радиации.