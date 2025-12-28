В МВД рассказали о чудесном спасении подростка и его родственника из бурана под Волгоградом





В Волгоградской области благодаря участковому полиции при содействии спасателей МЧС удалось спасти из снежного плена 16-летнего подростка и его родственника. Об этом 28 декабря рассказала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.





Так, в дежурную часть полиции в поселке Ромашки обратился глава администрации, который сообщил о пропаже двух местных жителей в районе животноводческой фермы, загоняя скот во время снежного бурана. Подростку и его родственнику удалось своевременно сообщить в правоохранительные органы о том, то находятся в лесополосе и не могут самостоятельно добраться до ближайшего укрытия.

В связи с этим на спасение выдвинулся уполномоченный полиции отдела Палласовского района майор Эльдар Искаринов и сотрудники местного подразделения МЧС на спецтранспорте.

- Тем временем метель не прекращалась, и видимость была практически нулевой. Для того чтобы спасательная группа не сбилась с пути, полицейский принял решение идти пешком, указывая дорогу водителю. Таким образом он прошел семь километров по морозу, - рассказала Волк.

В результате трех часов поисковых мероприятий пропавшие были найдены и доставлены домой. Благодаря самоотверженности и оперативной работе полицейских и спасателей жертв удалось избежать.

Напомним, в снежный буран в Палласовском районе 13 декабря погибли пять пастуха. Поиски последнего пропавшего - 63-летнего Жумагали - велись девять дней.

Видео: Ирина Волк / t.me