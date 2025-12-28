Расследования

Их было двое: появились подробности ЧП в психбольнице под Волгоградом

Расследования 28.12.2025 20:24
28.12.2025 20:24


Стали известны подробности ЧП на территории психиатрической больницы на станции Ложки в Калачевском районе. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, сбежавшими из медучреждения оказались двое пациентов. 

Как ранее сообщалось информагентством, в учреждении 27 декабря был зарезан один из сотрудников лечебницы. После стало известно о побеге предполагаемого убийцы. 

По информации регионального главка МВД, помимо виновника кровавого инцидента, также сбежал еще один из пациентов. 

- Сотрудники полиции Калачевского района совместно с коллегами из регионального Главка МВД задержали двоих сбежавших из специального лечебного учреждения в Калачевском районе, один из которых подозревается в совершении особо тяжкого преступления. Материалы, собранные сотрудниками полиции, переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, - пояснили в ГУ МВД по Волгоградской области.

