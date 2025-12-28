



Традиционное выбивание старого ковра на свежем снежном покрывале, нарезка салатов, домашние концерты с подручным реквизитом или прогулка по пока еще суетливому, готовящемуся к празднику городу. Своя новогодняя традиция наверняка найдется в каждой семье и в каждом доме. Кто-то несет их во взрослую жизнь из детства, а кто-то создает новые прямо сейчас. Корреспонденты ИА «Высота 102» пообщались с волгоградцами, узнав, чем для них особенен один из самых ожидаемых дней в году.

Пару десятилетий назад о плюсах искусственной елки заговорили везде и всюду. Долговечный аналог живого дерева выигрывал у оригинала буквально во всем... Разве что не создавал того самого настроения, которые советские мальчишки и девчонки сохранили в памяти на всю свою жизнь.

- Накануне Нового года мы обязательно выбирали живую елку, которую наряжали всей семьей. Каждый год наша коллекция игрушек пополнялась чем-то новым. Как сейчас помню своего любимого стеклянного снегиря на прищепке. Он, к слову, жив и по сей день. В нашем елочном наборе сохранились даже украшения, которые висели на елках наших прабабушек, - рассказывает волгоградский музыкант Михаил Янц.

Концерты рядом с елкой со зрителями в «первых» рядах – еще одна добрая традиция родом из детства. Не избалованные яркими мультфильмами и передачами на любой вкус, дети тех лет никогда не пожалуются на скудную фантазию.

- Главным украшением в доме, конечно, была ёлка. Её наряжали за пару дней до Нового года, это было для нас с сестрой настоящим событием: помимо игрушек из стекла и папье-маше, мы вешали на нее конфеты, печенье, орехи в золотистой или серебристой бумаге, на ветки клали вату - символ снега, по веточкам распределяли гирлянду с разноцветными лампочками, сверху, разумеется, надевали пятиконечную звезду, а внизу ставили фигурки деда Мороза и Снегурочки. Ёлка стояла в углу, поэтому хороводы вокруг неё мы не водили, но зато готовили концерт силами местных артистов: меня, сестры Вали и двух двоюродных сестёр Наташи и Тани, - ностальгирует профессор ВГСПУ, известный филолог Василий Супрун. - Родителям продавали билеты, кажется, за 5 или 10 копеек. А ещё готовили праздничное издание домашнего журнала с соответствующим времени названием "За мир!". На нашем столе не было каких-то заморских разносолов: холодец, домашняя колбаса, соленья, жареная картошка, яйца, пирожки, блинчики (бабушка Маня их делала почти как "наполеон", даже лучше). Кажется, оливье тоже было. Детский стол был отдельно от взрослого. После боя курантов все радостно вопили, бежали к ёлке, срывали конфетки и печенье. Если зима была снежной, то выбегали на улицу, играли в снежки, но недолго, потому что в предновогодней суете уставали и засыпали без задних ног. А потом были каникулы, во время которых мы лепили снежных баб, играли в снежки, катались по замёрзшим лужам и на ставке (ставок - пруд в центре села, вырытый на месте пересохшей речушки).





Как можно дольше родители всех поколений старались сохранить в нас беспрекословную веру в Деда Мороза. Как сейчас, так и тогда отправление письма по сказочной почте становилось для детей событием, к которому готовились со всей основательностью.

- У меня есть две младшие сестры. И, когда они были совсем маленькими, мы вместе с ними писали письма Деду Морозу. Отправить наши послания из деревни было достаточно проблематично, поэтому я придумала собственную традицию – отдавать их на прямую почту Деду Морозу, которая находится прямо в морозильнике, - улыбается волгоградский экскурсовод Ирина Волкова. – Этот способ волшебной коммуникации полюбился и моей дочери. Быстро забрав письмо, Дед Мороз традиционно оставляет подарок ровно в полночь. А открываем мы их только после боя курантов – посмотрев фейерверк и вернувшись к столу. Кстати, свой подарок под елкой в нашем доме находит каждый гость – даже тот, кто приходит к нам впервые. Потому что, даже став взрослыми людьми, мы все равно воспринимаем Новый год, как время чудес. Время, когда каждый из нас может побыть Дедом Морозом и Снегурочкой.

Конечно, рано или поздно мы пытались разоблачить волшебника, который чудесным образом проникает в нашу квартиру. Иногда Деды Морозы и Снегурочки с глазами папы и мамы выдавали себя сами. А порой удивительное стечение обстоятельств наоборот продлевали веру в новогоднее волшебство.

- Родители всегда встречали Новый год в большой дружной компании, пристраивая детей бабушкам. И вот однажды мы дождались того момента, когда родители впервые решились праздновать вместе с нами, - говорит волгоградка Елена Трегубова. - Уже от этого мы считали себя "большими", но вместе с этим вера в Деда Мороза была подорвана. В традициях принимающей в тот год семьи было посещение живущих неподалеку родственников. И вот мы дружно отправились в ночное приключение, ожидая праздничный стол по возвращению. Открывая дверь пустой квартиры, все почувствовали, что она (дверь) ходит ходуном. Удивились. На самом-то деле, уходя, взрослые открыли балконную дверь, чтобы проветрить, но мы поверили в историю, которую нам преподнесли взрослые. Под елкой лежали подарки, они были еще холодными - якобы Дед Мороз положил их только что и хотел выйти в дверь, но, столкнувшись с нами, выбрался через балкон. Какими же мы были наивными - всего-то - вибрирующая от сквозняка дверь и подарки, отличающиеся по температуре от комнатной. Но благодаря таким простым «фокусам» вера в новогоднего волшебника вернулась к нам еще как минимум на пару лет.





Принято считать, что с возрастом мы все реже создаем что-то новое, ориентируясь на прежний опыт. Однако нередко жизнь будто бы нарочно создает ситуации, которые становятся прологом к новым традициям.

- Наши традиции — из состояния «не было бы счастья, да несчастье помогло». Одна очень давняя. Я тогда училась то ли в первом, то ли во втором классе. В праздники мы с подружкой Инной валялись под елкой, болтали… и вдруг елка вспыхнула! Закоротило гирлянду. Папа среагировал мгновенно: гирлянду — из розетки, детей — в подъезд, сам в ванную за водой. Повезло, что мама как раз замочила бельишко для стирки. Таз с мыльной водой — идеальный огнетушитель. Повисшие на елке трусики дополнили эффект. Пострадали только игрушки. В тот год мы впервые использовали новый метод — игрушки вешали на елку не на ниточках, а на разогнутых скрепках. Ниточки бы прогорели мигом, а на скрепках игрушки опалились, но не упали — и уцелели. После того праздника у нас дома запрет на электрические гирлянды, а елка стоит в подставке с водой, - вспоминает кулинарный краевед, писатель Анна Степнова. – А вторая история случилась со мной больше десяти лет назад. Мы собирались встречать Новый год у меня дома большой компанией, но тут всем захотелось встретить его с родителями. Мне тоже. Правда, у меня уже мариновалась утка. Ну что ж, переложила в контейнер для рукоделия, его в сумку — и на вокзал. Доехать до Воронежа — с ночной пересадкой в Грязях. У меня 20 минут — купить билет и добежать до поезда. Но это Грязи, сонное царство. Ни табло, ни указателей, ни объявлений по громкой связи. Где он, черт возьми? Найти поезд помог обходчик. Он спрашивал машиниста: "Куда идешь? А на Воронеж кто?.." Я добежала. Но двери поезда уже были закрыты. Я стучала и кричала, но никто не реагировал. Моими дедами морозами стали полицейские. Увидев патруль, бросилась к ним: "Мальчики, спасите!" Оказывается, если стучать в дверь металлоискателем, открывают мгновенно. Парни забросили меня и мои сумки в уходящий поезд, утка в полете, конечно, не раз перевернулась… Я шла в свой вагон, оставляя по всему поезду следы апельсинового маринада. Но ведь успела! С тех пор утка с апельсинами стала нашим традиционным новогодним блюдом.

Фото из Государственного архива Волгоградской области/Vk.com