Волгоградцы рассказали, чего ждут от наступающего года: опрос ИА «Высота 102»





К концу года принято подводить личные итоги, ставить галочки в долгосрочных стратегиях и планировать новые свершения. А, между тем, за взрослым прагматизмом стоят самые простые человеческие желания. Здоровье для близких, свободное от работы время, новые знакомства и душевный покой.





Корреспонденты ИА "Высота 102" прогулялись по городу, окутанному праздничной суетой, и пообщались с прохожими. Чего на самом деле хотят горожане? Какие ожидания они возлагают на будущий год? И почему, загадывая желания, они так редко говорят о чем-то материальном - в нашем видеосюжете.