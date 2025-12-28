Спорт

«Каустик» проиграл «СГАУ-Саратову» и вылетел из Кубка России

Спорт 28.12.2025 16:10
0
28.12.2025 16:10


Накануне, 27 декабря, в Саратове прошёл матч в рамках 1/8 финала Кубка России, в котором волгоградский «Каустик» проиграл местному СГАУ со счётом 34:35.

Напомним, «СГАУ-Саратов» и «Каустик» встречались шесть дней назад. Тогда победу в напряженной концовке вырвала саратовская команда (38:36). Волгоградцы, конечно, рассчитывали на реванш, однако этого не произошло.

Кубковая встреча началась с реализации 7–метрового в исполнении волгоградского игрока Даниила Кольцова. Затем сравнял счёт Артём Рябушко. К пятой минуте «химики» оторвались на «плюс три» – Владислав Глущенко в быстром отрыве сделал счёт 5:2. Затем гости не могли поразить ворота хозяев на протяжении семи минут. Гандболисты СГАУ за это время не только сравняли, но и вышли вперёд – 6:5.

Во второй половине тайма «Каустик» забросил четыре мяча подряд – отличились Никита Светлов, Константин Кудинов, Даниил Кольцов и Владислав Васильев. «Каустик» снова получил преимущество – 12:9. 

Главный тренер гостей Дмитрий Бочарников по ходу заключительного отрезка тайма взял тайм-аут. Он попросил своих подопечных в следующей атаке вывести на позицию для броска Кирилла Акрамова. Гандболисты выполнили установку своего тренера – именно Акрамов отметился точным дальним попаданием сразу после возобновления игры – 16:12. К перерыву «Каустик» вёл в счете – 18:15. 


Начало второго тайма осталось за хозяевами, которые догнали гостей – 21:21. На площадке пошли «качели» с периодической сменой лидера. На старте заключительной десятиминутки противостояния после заброшенного мяча Станислава Токмакова «Каустик» оторвался на «плюс два» – 31:29. После этого наставник СГАУ Юрий Орлов взял тайм-аут и своевременно внёс коррективы в действия своих подопечных.

Как и в матче чемпионата, равная борьба шла практически до самого конца. В ключевой момент игры своё слово сказал голкипер СГАУ и воспитанник волгоградского гандбола Давид Никабадзе, ставший одним из героев матча и отразивший в общей сложности 15 бросков по своим воротам. В свою очередь, голкипер «Каустика» Никита Михайлов был не столь эффективен на последнем рубеже.

За две минуты до финальной сирены Дмитрий Бочарников при счёте 33:33 использовал свой последний тайм-аут. На этот раз минутный перерыв волгоградскому коллективу не помог – «химики» ошиблись в атаке, после чего владение мячом перешло к хозяевам, которые разыграли быструю комбинацию и вышли вперёд.

В следующей атаке упустил возможность сравнять Станислав Токмаков – он промахнулся. В свою очередь, игрок СГАУ Анатолий Филиппов за 30 секунд до конца оказался точен и тем самым принёс своей команде победу. «Каустик» успел только сократить отставание до минимума. Итог матча - 35:34 в пользу «СГАУ-Саратова», который прошёл в 1/4 финала Кубка России, а волгоградцы, увы, покинули турнир.

Дмитрий Бочарников на пресс-конференции назвал причины поражения.

- В конце сопернику помог вратарь. А мы, к сожалению, всё пропустили. Два матча между СГАУ и «Каустиком» получились примерно равными. У Саратова более опытные ребята, которые не боятся взять на себя игру и забрасывают мячи в ворота. А у нас игроки помоложе. В конце матча начинается суета и не реализовываем свои моменты, – обозначил проблему главный тренер. 

Таким образом, для «Каустика» 2025 год завершился очередным неудачным результатом. После новогоднего перерыва волгоградские гандболисты 13 января в домашнем ФОК «Молодёжный» примут краснодарский СКИФ в рамках очередного тура мужской Суперлиги.

«СГАУ-Саратов» – «Каустик» (Волгоград) – 35:34 (15:18).

27 декабря. Саратов. ФОК «Юбилейный». 300 зрителей.

Судьи: Антон Мерзлютин (Ессентуки), Эдуард Подставкин (Краснодар)..
«СГАУ-Саратов»: Сергеев (Никабадзе) – Рябов (1), Сергель (3), Столяров, Сорока (14/3), Пономарёв (6), Филлипов (2) – Кузьмин, Добрынин (2), Тюрин, Шишков, Гудков, Кожедуб, Силко (3), Рябушко (4).
«Каустик»: Михайлов (Великанов) – Светлов (2), Кольцов (5/1), Глущенко (1), Алексанян (3), Тропин (5), Токмаков (6) – Акрамов (2), Филёв, Косенков (1), Косогов (1), Васильев (7), Кудинов (1), Земляной. 
7-метровые: 4/3 – 1/1. 
Штрафное время: 6 – 8.
Потери: 13 – 7.

Фото ГК «СГАУ-Саратов»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
28.12.2025 16:10
Спорт 28.12.2025 16:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.12.2025 06:48
Спорт 27.12.2025 06:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.12.2025 18:39
Спорт 26.12.2025 18:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.12.2025 16:13
Спорт 25.12.2025 16:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.12.2025 10:43
Спорт 25.12.2025 10:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.12.2025 15:07
Спорт 24.12.2025 15:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.12.2025 13:19
Спорт 24.12.2025 13:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.12.2025 13:48
Спорт 23.12.2025 13:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.12.2025 08:17
Спорт 23.12.2025 08:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.12.2025 21:01
Спорт 22.12.2025 21:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.12.2025 10:55
Спорт 22.12.2025 10:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.12.2025 21:21
Спорт 21.12.2025 21:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.12.2025 21:56
Спорт 20.12.2025 21:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.12.2025 16:49
Спорт 20.12.2025 16:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.12.2025 18:15
Спорт 18.12.2025 18:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:10
Путин подписал закон об учете службы добровольцев СВО в пенсии за выслугу летСмотреть фотографии
18:30
В Волгограде простились с художником-постановщиком Алексеем МихальчевымСмотреть фотографии
17:50
Волгоградцы рассказали, чего ждут от наступающего года: опрос ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:09
В МВД рассказали о чудесном спасении подростка и его родственника из бурана под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:12
ДТП парализовало движение трамваев №13Смотреть фотографии
16:10
«Каустик» проиграл «СГАУ-Саратову» и вылетел из Кубка РоссииСмотреть фотографии
15:49
166 коммунальных машин вышли на расчистку трасс в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:21
Иностранцу грозит 20 лет за сбыт синтетики под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:40
«Верить в чудо было очень легко»: волгоградцы вспомнили любимые новогодние традиции родом из детстваСмотреть фотографии
14:06
В Волгограде пассажиры и водитель Audi попали в больницу после массового ДТПСмотреть фотографии
13:33
Гидрометцентр ввел желтый уровень опасности в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:04
МРОТ повысится в Волгоградской области с 2026 годаСмотреть фотографии
12:14
Зарезал санитара и сбежал: кровавое ЧП в психбольнице на ст. ЛожкиСмотреть фотографии
12:02
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО рядовым Сергеем ПлешаковымСмотреть фотографии
11:38
Приезжают за елками, а уезжают с ветками: волгоградцев шокируют цены на новогодние елиСмотреть фотографии
10:45
Успеть до полуночи: почему предновогодние дни превращаются для волгоградцев в выматывающую гонкуСмотреть фотографии
10:20
Случаев мало, но скорость стремительна: стало известно, сколько волгоградцев заболели гонконгским гриппомСмотреть фотографии
09:46
Волгоградцы вновь выступили против проведения концерта ЛолитыСмотреть фотографииCмотреть видео
09:15
Всё, что известно о суточной попытке ВСУ атаковать Волгоград дронамиСмотреть фотографии
08:30
Авиарейсы задерживаются и отменяются в Волгограде из-за атаки БПЛАСмотреть фотографии
08:16
Снежную сказку пообещали синоптики в Волгоградской области на новой неделеСмотреть фотографии
07:39
Два БПЛА сбили над Волгоградом ночью 28 декабряСмотреть фотографии
07:32
В Волгограде парк Героев-лётчиков доблагоустроят за 104 млн рублейСмотреть фотографии
00:54
ВСУ атакует дронами Волгоград: ПВО сбила уже 6 беспилотниковСмотреть фотографии
21:53
«Аэрофлот» 27 декабря отменил два волгоградских авиарейсаСмотреть фотографии
21:01
В Волгограде повторно объявили беспилотную опасность и закрыли аэропортСмотреть фотографии
20:28
Мошенники подменили замглавы района Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:04
«Каждую историю я помню от и до»: волгоградский спасатель - о выгорании, проживании трагедий и человечностиСмотреть фотографии
19:23
Участок теплосети оперативно заменили на улице Никитина в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:12
Выставка техники и награждение лучших: в Волгограде спасатели отмечают 35-летие МЧССмотреть фотографии
 