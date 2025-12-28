«Каустик» проиграл «СГАУ-Саратову» и вылетел из Кубка России

Накануне, 27 декабря, в Саратове прошёл матч в рамках 1/8 финала Кубка России, в котором волгоградский «Каустик» проиграл местному СГАУ со счётом 34:35.
Напомним, «СГАУ-Саратов» и «Каустик» встречались шесть дней назад. Тогда победу в напряженной концовке вырвала саратовская команда (38:36). Волгоградцы, конечно, рассчитывали на реванш, однако этого не произошло.
Кубковая встреча началась с реализации 7–метрового в исполнении волгоградского игрока Даниила Кольцова. Затем сравнял счёт Артём Рябушко. К пятой минуте «химики» оторвались на «плюс три» – Владислав Глущенко в быстром отрыве сделал счёт 5:2. Затем гости не могли поразить ворота хозяев на протяжении семи минут. Гандболисты СГАУ за это время не только сравняли, но и вышли вперёд – 6:5.
Во второй половине тайма «Каустик» забросил четыре мяча подряд – отличились Никита Светлов, Константин Кудинов, Даниил Кольцов и Владислав Васильев. «Каустик» снова получил преимущество – 12:9.
Главный тренер гостей Дмитрий Бочарников по ходу заключительного отрезка тайма взял тайм-аут. Он попросил своих подопечных в следующей атаке вывести на позицию для броска Кирилла Акрамова. Гандболисты выполнили установку своего тренера – именно Акрамов отметился точным дальним попаданием сразу после возобновления игры – 16:12. К перерыву «Каустик» вёл в счете – 18:15.
Начало второго тайма осталось за хозяевами, которые догнали гостей – 21:21. На площадке пошли «качели» с периодической сменой лидера. На старте заключительной десятиминутки противостояния после заброшенного мяча Станислава Токмакова «Каустик» оторвался на «плюс два» – 31:29. После этого наставник СГАУ Юрий Орлов взял тайм-аут и своевременно внёс коррективы в действия своих подопечных.
Как и в матче чемпионата, равная борьба шла практически до самого конца. В ключевой момент игры своё слово сказал голкипер СГАУ и воспитанник волгоградского гандбола Давид Никабадзе, ставший одним из героев матча и отразивший в общей сложности 15 бросков по своим воротам. В свою очередь, голкипер «Каустика» Никита Михайлов был не столь эффективен на последнем рубеже.
За две минуты до финальной сирены Дмитрий Бочарников при счёте 33:33 использовал свой последний тайм-аут. На этот раз минутный перерыв волгоградскому коллективу не помог – «химики» ошиблись в атаке, после чего владение мячом перешло к хозяевам, которые разыграли быструю комбинацию и вышли вперёд.
В следующей атаке упустил возможность сравнять Станислав Токмаков – он промахнулся. В свою очередь, игрок СГАУ Анатолий Филиппов за 30 секунд до конца оказался точен и тем самым принёс своей команде победу. «Каустик» успел только сократить отставание до минимума. Итог матча - 35:34 в пользу «СГАУ-Саратова», который прошёл в 1/4 финала Кубка России, а волгоградцы, увы, покинули турнир.
Дмитрий Бочарников на пресс-конференции назвал причины поражения.
Таким образом, для «Каустика» 2025 год завершился очередным неудачным результатом. После новогоднего перерыва волгоградские гандболисты 13 января в домашнем ФОК «Молодёжный» примут краснодарский СКИФ в рамках очередного тура мужской Суперлиги.
«СГАУ-Саратов» – «Каустик» (Волгоград) – 35:34 (15:18).
27 декабря. Саратов. ФОК «Юбилейный». 300 зрителей.
Фото ГК «СГАУ-Саратов»