«Каустик» проиграл «СГАУ-Саратову» и вылетел из Кубка России





Накануне, 27 декабря, в Саратове прошёл матч в рамках 1/8 финала Кубка России, в котором волгоградский «Каустик» проиграл местному СГАУ со счётом 34:35.

Напомним, «СГАУ-Саратов» и «Каустик» встречались шесть дней назад. Тогда победу в напряженной концовке вырвала саратовская команда (38:36). Волгоградцы, конечно, рассчитывали на реванш, однако этого не произошло.

Кубковая встреча началась с реализации 7–метрового в исполнении волгоградского игрока Даниила Кольцова. Затем сравнял счёт Артём Рябушко. К пятой минуте «химики» оторвались на «плюс три» – Владислав Глущенко в быстром отрыве сделал счёт 5:2. Затем гости не могли поразить ворота хозяев на протяжении семи минут. Гандболисты СГАУ за это время не только сравняли, но и вышли вперёд – 6:5.

Во второй половине тайма «Каустик» забросил четыре мяча подряд – отличились Никита Светлов, Константин Кудинов, Даниил Кольцов и Владислав Васильев. «Каустик» снова получил преимущество – 12:9.

Главный тренер гостей Дмитрий Бочарников по ходу заключительного отрезка тайма взял тайм-аут. Он попросил своих подопечных в следующей атаке вывести на позицию для броска Кирилла Акрамова. Гандболисты выполнили установку своего тренера – именно Акрамов отметился точным дальним попаданием сразу после возобновления игры – 16:12. К перерыву «Каустик» вёл в счете – 18:15.





Начало второго тайма осталось за хозяевами, которые догнали гостей – 21:21. На площадке пошли «качели» с периодической сменой лидера. На старте заключительной десятиминутки противостояния после заброшенного мяча Станислава Токмакова «Каустик» оторвался на «плюс два» – 31:29. После этого наставник СГАУ Юрий Орлов взял тайм-аут и своевременно внёс коррективы в действия своих подопечных.

Как и в матче чемпионата, равная борьба шла практически до самого конца. В ключевой момент игры своё слово сказал голкипер СГАУ и воспитанник волгоградского гандбола Давид Никабадзе, ставший одним из героев матча и отразивший в общей сложности 15 бросков по своим воротам. В свою очередь, голкипер «Каустика» Никита Михайлов был не столь эффективен на последнем рубеже.

За две минуты до финальной сирены Дмитрий Бочарников при счёте 33:33 использовал свой последний тайм-аут. На этот раз минутный перерыв волгоградскому коллективу не помог – «химики» ошиблись в атаке, после чего владение мячом перешло к хозяевам, которые разыграли быструю комбинацию и вышли вперёд.

В следующей атаке упустил возможность сравнять Станислав Токмаков – он промахнулся. В свою очередь, игрок СГАУ Анатолий Филиппов за 30 секунд до конца оказался точен и тем самым принёс своей команде победу. «Каустик» успел только сократить отставание до минимума. Итог матча - 35:34 в пользу «СГАУ-Саратова», который прошёл в 1/4 финала Кубка России, а волгоградцы, увы, покинули турнир.

Дмитрий Бочарников на пресс-конференции назвал причины поражения.

- В конце сопернику помог вратарь. А мы, к сожалению, всё пропустили. Два матча между СГАУ и «Каустиком» получились примерно равными. У Саратова более опытные ребята, которые не боятся взять на себя игру и забрасывают мячи в ворота. А у нас игроки помоложе. В конце матча начинается суета и не реализовываем свои моменты, – обозначил проблему главный тренер.

Таким образом, для «Каустика» 2025 год завершился очередным неудачным результатом. После новогоднего перерыва волгоградские гандболисты 13 января в домашнем ФОК «Молодёжный» примут краснодарский СКИФ в рамках очередного тура мужской Суперлиги.

«СГАУ-Саратов» – «Каустик» (Волгоград) – 35:34 (15:18).

27 декабря. Саратов. ФОК «Юбилейный». 300 зрителей.

Судьи: Антон Мерзлютин (Ессентуки), Эдуард Подставкин (Краснодар)..

«СГАУ-Саратов»: Сергеев (Никабадзе) – Рябов (1), Сергель (3), Столяров, Сорока (14/3), Пономарёв (6), Филлипов (2) – Кузьмин, Добрынин (2), Тюрин, Шишков, Гудков, Кожедуб, Силко (3), Рябушко (4).

«Каустик»: Михайлов (Великанов) – Светлов (2), Кольцов (5/1), Глущенко (1), Алексанян (3), Тропин (5), Токмаков (6) – Акрамов (2), Филёв, Косенков (1), Косогов (1), Васильев (7), Кудинов (1), Земляной.

7-метровые: 4/3 – 1/1.

Штрафное время: 6 – 8.

Потери: 13 – 7.