Иностранцу грозит 20 лет за сбыт синтетики под Волгоградом





В Камышинском районе Волгоградской области расследуется уголовное дело в отношении 37-летнего иностранного гражданина, который подозревается в сбыте наркотических средств в крупном размере.

Как уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области, заняться незаконным способом заработка он решил из-за финансовых трудностей. В связи с этим он откликнулся на предложение в Интернете. Мужчина расфасовывал запрещенные к обороту средства и бесконтактным способом сбывал их наркозависимым лицам в Камышине.

17 ноября этого года его задержали с поличным сотрудники полиции. В ходе личного досмотра, а также при обыске по месту его проживания, было изъято 216 свёртков с наркотической смесью, содержащей метадон, предназначенных для последующего сбыта.

Мужчина сознался в содеянном. В отношении него была избрана мера пресечения – заключение под стражу. Расследование продолжается.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области