Общество

Гидрометцентр ввел желтый уровень опасности в Волгоградской области

Общество 28.12.2025 13:33
0
28.12.2025 13:33


В Волгоградской области в ближайшие часы ожидается сильный снег и гололед. Как сообщили в Гидрометцентре, непогода продлится в регионе с 18:00 28 декабря до 11:00 30 декабря.

Так, в области синоптики предсказали гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также образование гололедицы на дорогах. В связи с этим введен желтый уровень опасности.

Напомним, в Волгоградском ЦГМС ранее сообщили, что 28 декабря ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега. Ночью и утром в регионе будет сильный ветер с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит -4…+1º. 

Во вторник, 30 декабря, также ожидается снег, в отдельных районах гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Температура воздуха днем в этот день составит 0…-5º. 

