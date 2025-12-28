Гидрометцентр ввел желтый уровень опасности в Волгоградской области





В Волгоградской области в ближайшие часы ожидается сильный снег и гололед. Как сообщили в Гидрометцентре, непогода продлится в регионе с 18:00 28 декабря до 11:00 30 декабря.

Так, в области синоптики предсказали гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также образование гололедицы на дорогах. В связи с этим введен желтый уровень опасности.

Напомним, в Волгоградском ЦГМС ранее сообщили, что 28 декабря ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега. Ночью и утром в регионе будет сильный ветер с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит -4…+1º.

Во вторник, 30 декабря, также ожидается снег, в отдельных районах гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Температура воздуха днем в этот день составит 0…-5º.