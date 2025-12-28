Сколько будет стоить салат оливье для волгоградцев к Новому году





В Волгограде хозяйки в предновогодней канители уже начинают закупаться продуктами к затяжным праздникам. Традиционно на столах у волгоградцев можно увидеть большое разнообразие любимых блюд. Одним из таких является салат оливье.

Сколько будет стоить набор продуктов для салата к Новому году в 2025 году – в материале ИА «Высота 102».

Рецепт

Для классического рецепта салата понадобится 400 граммов картофеля, 150 граммов моркови, четыре куриных яйца, 300 граммов докторской колбасы, 250 граммов маринованных огурцов, 200 граммов зеленого горошка и 120 граммов майонеза.

Сначала необходимо отварить картофель, морковь и яйца. Многие хозяйки отмечают, что для классической версии советского варианта салата необходимо варить овощи неочищенными для более насыщенного вкуса овощей. После варки необходимо нарезать овощи, яйца и колбасу кубиком, добавить зеленый горошек, а после заправить майонезом и перемешать. Салат готов к столу!

За сколько обойдется салат для волгоградцев

Для честного расчета стоимости продуктов корреспонденты информагентства побывали в различных сетевых магазинах и посчитали среднюю стоимость каждого. Так, килограмм картофеля волгоградцам обойдется в 60 рублей, моркови в 40 рублей, десяток яиц 85 рублей, 400 граммов колбасы в 240 рублей, банка соленых огурцов в 220 рублей, пачка майонеза 400 мл – 190 рублей, а 200-граммовая банка горошка – 92 рубля.

Исходя из рецепта удалось подсчитать, что в среднем стоимость одной порции салата для волгоградцев обойдется в 563 рублей: картофель – 24 рублей; морковь – 6 рублей; яйца – 34 рублей; колбаса – 180 рублей; соленые огурцы – 170 рублей; майонез – 57 рублей; зеленый горошек – 92 рублей.

