



В Волгоградской области власти рассказали о борьбе с гололедом на дорогах. Для очистки дорожного покрытия от наледи на региональных и межмуниципальных дорогах задействовано 129 спецмашин.

На федеральных трассах обеспечивало проезд 37 единиц техники ФКУ Упрдор Москва — Волгоград. В общей сложности специалисты использовали более 3 тыс. тонн противогололедных материалов.

В случае ухудшения погодных условий количество техники будет увеличено до трехсот единиц.

Напомним, в Волгоградской области в ближайшие часы ожидается сильный снег и гололед. Непогода продлится в регионе с 18:00 28 декабря до 11:00 30 декабря.

Фото: администрация Волгоградской области