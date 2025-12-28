Общество

В Волгограде простились с художником-постановщиком Алексеем Михальчевым

28.12.2025 18:30
Сегодня, 28 декабря, состоялось прощание с художником-постановщиком Волгоградского музыкального театра Алексеем Михальчевым. Как сообщили на сайте театра, панихида прошла в стенах театра, где долгие годы работал Алексей. 

Напомним, а составе постановочных групп Алексеем Михальчёвым осуществлена постановка более 40 спектаклей различных жанров и стилей. Также Михальчев является лауреатом премии Волгограда в области искусства и лауреатом госпремии в сфере литературы, культуры и искусства. 

После гражданской панихиды прошли похороны на Димитриевском кладбище Центрального района. 

Фото: Музтеатр

