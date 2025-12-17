Бюджету Волгограда на безопасность школ и коммуналку добавят 859 млн рублей





16 декабря в Волгоградскую городскую думу внесён проект постановления о корректировке бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2026 годов. По информации депутатов, муниципалитет получил дополнительную субсидию.

- Средства в объеме 859 364,4 тыс. рублей поступили из вышестоящих бюджетов и предназначены на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения, связанных с повышением антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений, осуществлением образовательного процесса, модернизацией коммунальной инфраструктуры и другими мероприятиями, - рассказали в пресс-службе представительного органа.

Отметим, в 2025 году городской бюджет уже несколько раз пересматривался в сторону увеличения.