Гидрометцентр вновь предупредил волгоградцев об ухудшении погодных условий. 17 декабря синоптики уточнили прогноз на ближайшие несколько суток. По данным специалистов, в регионе ожидаются туманы.
Ухудшение видимости прогнозируется в отдельных районах с 23:00 17 декабря. Продлятся туманы до 11:00 18 декабря.
Отметим, по информации Волгоградского ЦГМС, в ближайшие три дня продолжатся ночные заморозки до -5 градусов. На фоне туманов и эпизодического понижения температуры метеорологи прогнозируют на дорогах гололедицу.