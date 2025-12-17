Больше всего умных устройств в Волгоградской области задействовано в финтехе и ретейле17.12.2025 14:10
«БиблиоПерфоманс – 2025»: «Ростелеком» поддержал театральный чемпионат в Волгограде16.12.2025 17:40 Реклама
«Ростелеком» поддержал VII библиотечный театральный чемпионат «БиблиоПерфоманс», организованный Волгоградской областной библиотекой для молодежи. Для конкурса коротких сценических постановок провайдер учредил специальную номинацию, в которой оценивалось использование творческими коллективами диджитал-инструментов в...
Кампус мечты: каким должен быть образовательный кластер будущего, изучили «Ростелеком» и ФРИИ15.12.2025 15:56 Реклама
Горнолыжные курорты на юге, куда можно «навострить лыжи» этой зимой15.12.2025 11:34
Т2 обновляет тарифную линейку12.12.2025 16:05 Реклама
Будь здоров, шофер: «Ростелеком» и НИИАТ будут проводить дистанционный медосмотр водителей12.12.2025 12:09 Реклама
Проверять состояние здоровья водителей транспортных средств на предприятиях перед началом рейса или смены будет сервис дистанционных медицинских осмотров «Ростелекома». Соответствующее соглашение подписали Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ) и «РТК-МедОператор» (входит...