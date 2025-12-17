Телеком

Больше всего умных устройств в Волгоградской области задействовано в финтехе и ретейле

Телеком 17.12.2025 14:10
0
17.12.2025 14:10


Цифровая экосистема МТС проанализировала подключение и использование умных устройств в Волгоградской области по итогам 2025 года. Наибольшее количество М2М-сим-карт в регионе сегодня используется в финтехе и розничной торговле. Межмашинную передачу данных применяют для работы платежных терминалов, банкоматов и систем учета, обеспечивающих бесперебойное обслуживание клиентов.
Активно умные устройства внедряются также в ИТ-сфере, логистике и транспорте, а также в строительстве и девелопменте. По итогам года общее количество М2М-устройств в Волгоградской области выросло на 14% по сравнению с прошлым годом. В логистике и транспортной отрасли технологии используются для мониторинга транспорта, контроля маршрутов и состояния техники, а в строительстве для координации работы оборудования и управления процессами на объектах.
М2М - решения становятся все более востребованными и в коммерческом секторе региона, компании используют автоматизированный обмен данными для повышения операционной эффективности, снижения издержек и повышения прозрачности бизнес-процессов. Рост числа подключенных устройств отражает общий тренд на цифровизацию экономики Волгоградской области и переход бизнеса к более технологичным моделям управления.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
17.12.2025 14:10
Телеком 17.12.2025 14:10
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.12.2025 17:40 Реклама
Телеком 16.12.2025 17:40 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.12.2025 15:56 Реклама
Телеком 15.12.2025 15:56 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.12.2025 11:34
Телеком 15.12.2025 11:34
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.12.2025 16:05 Реклама
Телеком 12.12.2025 16:05 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.12.2025 12:09 Реклама
Телеком 12.12.2025 12:09 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.12.2025 12:22
Телеком 11.12.2025 12:22
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.12.2025 09:25 Реклама
Телеком 11.12.2025 09:25 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.12.2025 15:39 Реклама
Телеком 10.12.2025 15:39 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.12.2025 12:55 Реклама
Телеком 10.12.2025 12:55 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.12.2025 15:17 Реклама
Телеком 09.12.2025 15:17 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.12.2025 15:28 Реклама
Телеком 05.12.2025 15:28 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.12.2025 16:01
Телеком 04.12.2025 16:01
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.12.2025 09:42 Реклама
Телеком 04.12.2025 09:42 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.12.2025 16:44
Телеком 03.12.2025 16:44
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:28
Ученые заявили о серьезных изменениях в Азовском море за 10 летСмотреть фотографии
14:11
В Волгограде газовиков оштрафовали за нежелание исправить тарифыСмотреть фотографии
14:10
Больше всего умных устройств в Волгоградской области задействовано в финтехе и ретейлеСмотреть фотографии
14:02
В Волжском не нашлось желающих участвовать в «эвтаназии» бродячих собакСмотреть фотографии
13:57
Гордума одобрила выплаты волгоградцам, пострадавшим при атаках БПЛАСмотреть фотографии
13:34
Расчленивший супругу волгоградец рассказал на видео подробности расправыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:29
Почему в Волгограде отключают газ в МКД и как восстановить газоснабжениеСмотреть фотографии
13:19
Мэрия Волгограда возглавила рейтинг эффективности местных администрацийСмотреть фотографии
12:16
Волгоградец расчленил супругу и выбросил останки в ВолгуСмотреть фотографии
12:04
В центре Волгограда продают историческое здание Сурских баньСмотреть фотографии
11:34
В Волгограде родители 488 детей получили льготы по оплате за детский садСмотреть фотографии
11:33
Суд под Волгоградом списал кредит погибшего участника СВОСмотреть фотографии
11:14
Бюджету Волгограда на безопасность школ и коммуналку добавят 859 млн рублейСмотреть фотографии
11:13
Волгоград стал одним из лидеров в рейтинге вежливых водителей сервиса для заказа таксиСмотреть фотографии
10:44
В Волгограде вновь пассажирка попала в больницу после поездки в автобусеСмотреть фотографии
10:27
Для Волгограда и области закупили 120 новых автобусовСмотреть фотографии
10:21
Волгоградская компания построит новые водоводы в Красноармейском районеСмотреть фотографии
10:14
Финансы депутатов Волгоградской облдумы достанут из депозитариевСмотреть фотографии
10:14
В Котово после ремонта снова упало давление на водоводеСмотреть фотографии
09:55
В Волжском скорая на полном ходу протаранила легковушку на ул. МираСмотреть фотографииCмотреть видео
09:43
Минобрнауки увеличило минимальные баллы ЕГЭ для поступленияСмотреть фотографии
09:31
Депутаты 17 декабря определятся с выплатами волгоградцам после ударов ВСУ дронамиСмотреть фотографии
08:57
Под Волгоградом в пожаре сгорели двое дачниковСмотреть фотографии
08:54
Зумеры вынесли из ПВЗ в Волгограде товаров на 400 тыс., пока там работалиСмотреть фотографии
08:37
Метеозависимые волгоградцы испытают дискомфорт 17 декабряСмотреть фотографии
08:05
Под Волгоградом похоронят многодетного контрактника Александра МакееваСмотреть фотографии
07:50
Четыре дрона ВСУ уничтожены военными в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:38
Угроза атаки с воздуха снята в Волгоградской области утром 17 декабряСмотреть фотографии
07:00
Генерал-майор полиции Дмитрий Свинов отмечает юбилей в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:22
Облсуд закидали жалобами на приговор по делу водителя BMW ПакаСмотреть фотографии
 