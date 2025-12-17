Экономика

В Волгограде окончательно сверстали бюджет на 2026-2028 годы

17.12.2025
17 декабря в Волгограде гордума окончательно утвердила сразу во втором и третьем чтениях бюджет на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Доходы и расходы муниципальной казны составят 40,9 млрд рублей.

Как ранее сообщала редакция, в первом чтении депутаты рассмотрели проект ещё 3 декабря. На образование, культуру, молодежную и социальную политики, физкультуру и спорт в бюджете на следующий год заложено 17,9 млрд рублей. Ещё 10,8 млрд рублей пойдёт на транспорт и дорожное хозяйство, на ЖКХ — 7,6 млрд рублей, на благоустройство — 1,6 млрд рублей.

