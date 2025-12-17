Суд под Волгоградом списал кредит погибшего участника СВО

Серафимовичский районный суд Волгоградской области отказал банку в требовании взыскания задолженности по кредиту наследнице погибшего на СВО военнослужащего. АО «Тбанк» требовало от Надежды М. выплаты основного долга в размере 166208 рублей и 4488 рублей в качестве процентов по договору кредитной карты, которую оформлял в свое время заключивший контракт с Минобороны мужчина.
Было установлено, что мать военнослужащего – Надежда М. - приняла наследство, унаследовав 1/3 от 1/2 доли в праве собственности на земельный участок. Другого имущества, которое могло бы быть использовано для погашения долга, не обнаружилось.
Суд отметил, что в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 7 октября 2022 года № 377-ФЗ в случае гибели военнослужащего при выполнении задач в ходе специальной военной операции, его обязательства по кредитному договору прекращаются.
В итоге банку в удовлетворении иска было отказано. Решение суда пока не вступило в законную силу.