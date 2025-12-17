Общество

В центре Волгограда продают историческое здание Сурских бань

17.12.2025
В Центральном районе Волгограда на улице 10-й дивизии НКВД выставлено на продажу здание Сурских бань. Как сообщает V102.RU, владелец бизнеса решил расстаться с помещением в здании со статусом регионального памятника культуры, разместив объявление на популярном сайте. Стоимость комплекса не уточняется. 


Комплекс открылся еще в далеком 1935 году на месте бывших пивных. Здание выполнено в духе советского барокко. Во время Сталинградской битвы оно сильно пострадало от бомбардировок, но его подвал  использовался сталинградцами как убежище. Здесь также размещался госпиталь. 

После войны здание было восстановлено вместе со всем банным комплексом. 

Фото: архив V102.RU

