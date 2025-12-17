В Волгоградской области устраняют аварию на водоводе Филино-Котово

Коммунальные службы обнаружили причину падения давления на водоводе Филино-Котово в Волгоградской области и приступили к устранению аварии. Глава района Олег Кузьмин сообщил, что находится на месте инцидента и будет оперативно информировать о ходе работ жителей города Котово, которые получают ресурс по этому водоводу.

- Сейчас нахожусь на месте инцидента. Оперативно развернуты мероприятия по проведению аварийных работ, - сообщил глава района. - Ситуация находится под личным контролем.

По его словам, в ликвидации аварии задействована бригада в количестве 12 человек и 8 единиц техники.

Планируемое время окончания ремонтных работ до 00:00 18 декабря.

Фото: Олег Кузьмин / t.me





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!