Под Волгоградом директора УК дисквалифицировали за игнорирование прокурора

В Волгоградской области суд постановил дисквалифицировать на 8 месяцев директора управляющей компании за невыполнение законных требований прокурора по устранению нарушений, касающихся невыплаты зарплаты работнику.

Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, ущемленный в трудовых правах работник ООО «Управляющая компания» города Николаевска обратился в надзорный орган с жалобой на задолженность по зарплате. По итогам прокурорской проверки в адрес руководства УК было внесено представление об устранении нарушений, но в установленный срок никакой реакции на него не последовало. Ответ на представление в прокуратуру района не поступил.

- В этой связи прокурором Николаевского района Волгоградской области в отношении директора ООО «Управляющая компания» г.Николаевска возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий), - рассказали в облпрокуратуре.

Согласно решению мирового судьи, директор УК в течение 8 месяцев не сможет осуществлять управление юридическим лицом. Также по иску прокурора взыскан долг по зарплате работнику в сумме более 170 тысяч рублей.





