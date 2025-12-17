Роскомнадзор намекнул на возможность разблокировки Roblox в России





17 декабря Роскомнадзор сообщил о переговорах с игровой онлайн-платформой Roblox. Разработчики заявили о готовности поэтапно привести игру в соответствие с российским законодательством.

- Руководство платформы Roblox после ограничения ее работы в России обратилось в Роскомнадзор с готовностью к взаимодействию для принятия мер, необходимых для удаления деструктивной и опасной информации, пресечения преступных действий и коммуникаций пользователей на платформе, - подчеркнули в надзорном органе.

Специалисты подчёркивают, что ранее владельцы сервиса игнорировали предписания РКН, однако после полной блокировки игры в России стали проявили большую сговорчивость, признав недостаток модерации как игрового контента, так и чатов.

Отметим, в Роскомнадзоре выразили надежду, что обещание разработчиков будут действительно реализованы, тогда надзорный орган сможет «взаимодействовать с платформой, как и с любым другим сервисом, соблюдающим российское законодательство». 4 декабря российские пользователи онлайн-игры Roblox массово столкнулись с проблемами доступа к площадке. Позже стало известно, что сложности вызваны ограничениями, наложенными Роскомнадзором из-за обнаружения в игре опасного контента.