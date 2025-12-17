Комитет экономической политики и развития Волгоградской области подвёл оценил эффективность работы местных администраций. По информации экспертов, самую верхнюю строчку в 2025 году заняла мэрия Волгограда.
- Возглавили рейтинг – администрация Волгограда, администрация Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области и администрация городского округа – города Волжского Волгоградской области, - подчеркнули в пресс-службе комитета.
Кроме того, эксперты отдельно назвали администрации, которые лучше всего содействуют развитию конкуренции. В числе лидеров власти Среднеахтубинского, Котельниковского и Даниловского районов Волгоградской области.