Меры социальной поддержки по требованию прокуратуры предоставлены в Волгограде родителям 488 детей. Льготы получили многодетные семьи, чьи дети ходят в детские сады.

Как сообщили в надзорном органе, проверка была проведена после обращения многодетного отца о том, что в Волгограде не действует льготный порядок по родительской плате за детский сад за второго и последующих детей, в случае достижения старшим ребенком возраста 18 лет. Прокуратура внесла представление председателю гордумы с требованием предусмотреть дополнительные меры социальной поддержки для многодетных родителей по внесению родительской платы за присмотр и уход на второго и последующих детей в муниципальных детских садах до достижения старшим ребенком возраста 23 лет, при условии его обучения в образовательной организации по очной форме обучения.

Депутаты гордумы Волгограда единогласно поддержали эту меру на заседании 17 декабря. Указанная льгота, как уточнили в прокуратуре, будет предоставлена родителям 488 детей.

Фото из архива V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!