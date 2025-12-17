Жители Ангарского в Волгограде вновь остались без света





В Дзержинском районе Волгограда тысячи горожан, проживающих в микрорайоне Ангарском, 17 декабря вновь остались без света. Как сообщили читатели ИА «Высота 102», электричество пропало в домах около полудня и до сих подача ресурса не восстановлена.

Как стало известно информагентству, причиной отключения стало проведение работ по устранению последствий технологического нарушения, которое произошло в минувшие выходные во время шторма.

В зоне отключения электричества оказалось 17 декабря около 30 улиц в поселке Ангарском. Кроме того, на некоторых улицах проводятся еще и плановые работы.

– Ориентировочное время возобновления подачи ресурса – 17.00, – сообщают диспетчеры.

Напомним, в субботу, 13 декабря жители Ангарского остались без света на три часа по причине аварии на сетях, вызванной сильными порывами ветра.