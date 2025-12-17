Расследования

В Волгоградской области ЦБ вывел на чистую воду банкиров-нелегалов

Расследования 17.12.2025 20:32
0
17.12.2025 20:32


В Волгоградской области Центробанк подвёл промежуточные итоги мониторинга финансового рынка. По информации экспертов, только за три квартала 2025 года были выявлены восемь компаний, нелегально оказывающих финансовые услуги, и ещё одна организация, занимающиеся в обход закона привлечением частных инвестиций.

Теневой финансовый рынок несёт для граждан существенные риски. Такие организации неподконтрольны государству, и в случае возникновения спорных ситуаций потребителям финуслуг сложно отстоять свои права.

- Нелегальные кредиторы — это компании, индивидуальные предприятия или интернет-проекты, которые выдают потребительские займы, хотя законом им такое право не предоставлено. Такие субъекты действуют вне правового поля, выдают деньги под очень высокие проценты, а когда человек не может вернуть долг, выбивают долг с помощью «черных» коллекторов, — рассказал управляющий отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.

Отметим, за 9 месяцев 2024 года Центробанк выявил всего шесть компаний, нелегально предоставляющих финансовые услуги. Рост обнаруженных случаев в 2025 году эксперты связывают с усилением контроля и внедрением новых инструментов для мониторинга и выявления компаний-нарушителей.

Комментарии
