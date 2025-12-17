В Волжском не нашлось желающих участвовать в «эвтаназии» бродячих собак

В Волжском оказался сорван аукцион на право оказания услуг по «эвтаназии» бродячих животных. На торги в течение недели не заявился ни один участник.

- В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки, определение поставщика по электронному запросу котировок признается несостоявшимся, — говорится в протоколе конкурсной комиссии.

17 декабря комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации Волжского объявил о проведении повторного конкурса.

Напомним, как ранее сообщала редакция, по итогу аукциона муниципалитет рассчитывает найти подрядчика, готового наладить отлов бродячих собак, «эвтаназию», а также «утилизацию медицинских отходов в случае медикаментозной эвтаназии» животных. Усыплению подлежат агрессивные животные, а также четвероногие, у которых есть соответствующие показания по здоровью. Кроме того, специалистам предстоит проводить кастрацию отставленных в живых осыбей, а также некоторые другие процедуры. На эти цели из бюджета выделено 2,9 млн рублей. Итоги повторного аукциона подведут 24 декабря.