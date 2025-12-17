Волгоградцам рассказали о минимальных баллах ЕГЭ для поступления в вузы





Минобрнауки РФ утвердило минимальные баллы ЕГЭ для абитуриентов. Нормативы будут действовать в течение учебного года 2026/27 годов.

Так, минимальная оценка по русскому и иностранным языкам, профильной математике, истории, литературе, биологии, географии, химии должна быть не менее 40 баллов. По физике – не ниже 41 балла, по обществознанию – 45 баллов, по информатике – 46 баллов.

Отметим, для выпускников 2026 года действуют такие же минимальные вступительные баллы, за исключением биологии – 39 баллов, истории – 36 баллов, профильной информатики – 44 балла, иностранному языку – 30 баллов, физике и химии – 39 баллов.