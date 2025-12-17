Общество

В Волгограде газовиков оштрафовали за нежелание исправить тарифы

Общество 17.12.2025 14:11
0
17.12.2025 14:11


Волгоградское УФАС оштрафовало ресурсоснабжающую организацию за не исполнение предписания, выданного после проверки ценообразования на услуги организации. Как сообщили в региональном управлении ФАС РФ, ранее ведомство обнаружило в стоимости услуг техобслуживания газового оборудования экономически необоснованные затраты. 

Цена, которую выставляла компания за техническое обслуживание газового оборудования для юридических лиц, оказалась монопольно высокой, так как компания включила в них статьи затрат, противоречащие методическим указаниям Минстроя России.

Управление предписало организации установить цены на уровне, не превышающем сумму необходимых для предоставления услуги расходов и прибыли. Расчет стоимости в ресурсоснабжающей организации должны были произвести, исходя из фактически понесенных затрат за 2024 год.

Однако, проанализировав предоставленные компанией документы, в УФАС пришли к выводу, что организация не исполнила предписание. После чего в отношении компании были применены штрафные санкции. 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.12.2025 14:11
Общество 17.12.2025 14:11
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2025 14:02
Общество 17.12.2025 14:02
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2025 13:57
Общество 17.12.2025 13:57
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2025 13:29
Общество 17.12.2025 13:29
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.12.2025 13:19
Общество 17.12.2025 13:19
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2025 12:04
Общество 17.12.2025 12:04
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2025 11:34
Общество 17.12.2025 11:34
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2025 11:33
Общество 17.12.2025 11:33
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2025 11:13 Реклама
Общество 17.12.2025 11:13 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.12.2025 10:27
Общество 17.12.2025 10:27
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2025 10:14
Общество 17.12.2025 10:14
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2025 10:14
Общество 17.12.2025 10:14
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2025 09:55
Общество 17.12.2025 09:55
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2025 09:31
Общество 17.12.2025 09:31
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2025 08:37
Общество 17.12.2025 08:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:28
Ученые заявили о серьезных изменениях в Азовском море за 10 летСмотреть фотографии
14:11
В Волгограде газовиков оштрафовали за нежелание исправить тарифыСмотреть фотографии
14:10
Больше всего умных устройств в Волгоградской области задействовано в финтехе и ретейлеСмотреть фотографии
14:02
В Волжском не нашлось желающих участвовать в «эвтаназии» бродячих собакСмотреть фотографии
13:57
Гордума одобрила выплаты волгоградцам, пострадавшим при атаках БПЛАСмотреть фотографии
13:34
Расчленивший супругу волгоградец рассказал на видео подробности расправыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:29
Почему в Волгограде отключают газ в МКД и как восстановить газоснабжениеСмотреть фотографии
13:19
Мэрия Волгограда возглавила рейтинг эффективности местных администрацийСмотреть фотографии
12:16
Волгоградец расчленил супругу и выбросил останки в ВолгуСмотреть фотографии
12:04
В центре Волгограда продают историческое здание Сурских баньСмотреть фотографии
11:34
В Волгограде родители 488 детей получили льготы по оплате за детский садСмотреть фотографии
11:33
Суд под Волгоградом списал кредит погибшего участника СВОСмотреть фотографии
11:14
Бюджету Волгограда на безопасность школ и коммуналку добавят 859 млн рублейСмотреть фотографии
11:13
Волгоград стал одним из лидеров в рейтинге вежливых водителей сервиса для заказа таксиСмотреть фотографии
10:44
В Волгограде вновь пассажирка попала в больницу после поездки в автобусеСмотреть фотографии
10:27
Для Волгограда и области закупили 120 новых автобусовСмотреть фотографии
10:21
Волгоградская компания построит новые водоводы в Красноармейском районеСмотреть фотографии
10:14
Финансы депутатов Волгоградской облдумы достанут из депозитариевСмотреть фотографии
10:14
В Котово после ремонта снова упало давление на водоводеСмотреть фотографии
09:55
В Волжском скорая на полном ходу протаранила легковушку на ул. МираСмотреть фотографииCмотреть видео
09:43
Минобрнауки увеличило минимальные баллы ЕГЭ для поступленияСмотреть фотографии
09:31
Депутаты 17 декабря определятся с выплатами волгоградцам после ударов ВСУ дронамиСмотреть фотографии
08:57
Под Волгоградом в пожаре сгорели двое дачниковСмотреть фотографии
08:54
Зумеры вынесли из ПВЗ в Волгограде товаров на 400 тыс., пока там работалиСмотреть фотографии
08:37
Метеозависимые волгоградцы испытают дискомфорт 17 декабряСмотреть фотографии
08:05
Под Волгоградом похоронят многодетного контрактника Александра МакееваСмотреть фотографии
07:50
Четыре дрона ВСУ уничтожены военными в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:38
Угроза атаки с воздуха снята в Волгоградской области утром 17 декабряСмотреть фотографии
07:00
Генерал-майор полиции Дмитрий Свинов отмечает юбилей в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:22
Облсуд закидали жалобами на приговор по делу водителя BMW ПакаСмотреть фотографии
 