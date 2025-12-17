В Волгограде газовиков оштрафовали за нежелание исправить тарифы

Волгоградское УФАС оштрафовало ресурсоснабжающую организацию за не исполнение предписания, выданного после проверки ценообразования на услуги организации. Как сообщили в региональном управлении ФАС РФ, ранее ведомство обнаружило в стоимости услуг техобслуживания газового оборудования экономически необоснованные затраты.
Цена, которую выставляла компания за техническое обслуживание газового оборудования для юридических лиц, оказалась монопольно высокой, так как компания включила в них статьи затрат, противоречащие методическим указаниям Минстроя России.
Управление предписало организации установить цены на уровне, не превышающем сумму необходимых для предоставления услуги расходов и прибыли. Расчет стоимости в ресурсоснабжающей организации должны были произвести, исходя из фактически понесенных затрат за 2024 год.
Однако, проанализировав предоставленные компанией документы, в УФАС пришли к выводу, что организация не исполнила предписание. После чего в отношении компании были применены штрафные санкции.