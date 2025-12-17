Для Волгограда и области закупили 120 новых автобусов





В Волгограде и Волжском 120 новых автобусов выйдут на межмуниципальные и городские маршруты. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, машины большого и среднего классов пополнили парки МУП «Метроэлектротранс», АО «Волгоградавтотранс» и АО «Волжская автоколонна № 1732».

С новой техникой, работающей на экологичном сжиженном природном газе, сегодня, 17 декабря, ознакомился губернатор региона Андрей Бочаров.





— Это по-настоящему новогодний подарок для жителей Волгоградской области, города Волжского. И я еще раз хочу от имени жителей поблагодарить нашего Президента за то, что он поддерживает Волгоградскую область. Работа по обновлению подвижного состава на территории Волгоградской области будет продолжена. Задача следующего этапа — обновить межмуниципальные маршруты, оснастить их современными автобусами, которые сейчас в том числе разрабатываются на «Волгабас». И впервые мы реализуем масштабный проект по созданию трехосного автобуса очень большой вместимости, который можно использовать на сквозных больших маршрутах. Также стоит задача в течение трех полностью обновить подвижной состав города Волжского и перейти к работе по обновлению трамвая, — отметил Бочаров.

Так, 70 больших и 10 средних автобусов будут направлены для работы на 10 ключевых муниципальных маршрутов Волжского. Другие 30 больших и средних автобусов отправятся на межмуниципальные маршруты между Волгоградом, Светлоярским и Городищенским районами. Остальные 10 больших автобусов в скором времени будут курсировать на маршруте от Родниковой долины до ж/д вокзала в Волгограде.

Всего в 2025 году для развития инфраструктуры общественного транспорта субъект закупил 170 автобусов. Ранее в 2025 году Волгограду были переданы 50 новых машин большой и средней вместимости. С учетом поставок текущего года задача по масштабному обновлению базы городского транспорта в городе-герое выполнена — заменено более 90% подвижного состава. Подчеркнем, что в Волгоградской области продолжается беспрецедентное за всю современную историю региона обновление общественного транспорта: с 2014 года закуплено около 1,3 тысячи единиц подвижного состава, включая автобусы, трамваи, троллейбусы и электробусы.

Второй этап обновления транспорта затронет не только Волгоград, но и другие города региона, включая Волжский.

Фото: администрация Волгоградской области