Финансы депутатов Волгоградской облдумы достанут из депозитариев

Волгоградская областная дума подготовила корректировки в региональное законодательство о статусе депутата. Согласно опубликованному законопроекту, изменения связаны с приведением закона Волгоградской области в соответствие новым положениям Указа Президента, принятого в октябре 2025 года и предусматривающего дополнительные меры по противодействию коррупции.
В частности, при проверке сведений депутатов и членов их семей о доходах и имуществе, а также соблюдения народными избранниками ограничений и запретов, будут запрашиваться дополнительные данные в ЦБ, бюро кредитных историй, а также у держателей реестра владельцев ценных бумаг и депозитариев.
Соответствующие запросы в вышеперечисленные организации могут направлять председатель областной думы или уполномоченный им заместитель.
Напомним, бывший депутат Волгоградской облдумы Илья Кошкарев в марте 2023 года сложил полномочия народного избранника в марте 2023 года в связи с незадекларированными акциями иностранной компании.