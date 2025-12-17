Волгоградская компания построит новые водоводы в Красноармейском районе





17 декабря власти Волгограда подвели итоги аукциона на право проектирования и строительства двух водоводов в Красноармейском районе. Тендер выиграла местная компания ООО «ВолгаТеплоСервис».

Специалистам предстоит разработать документацию и обустроить коммуникации, которые соединят ул. Вучетича и здание кинотеатра «Юбилейный».

- Специалистам подрядной организации предстоит провести комплекс изысканий, разработать проектную документацию и проложить два водопровода, протяжённостью порядка 460 метров каждый. Согласно техническому заданию, диаметр коммуникаций должен составит 200 миллиметров, однако он может быть уточнен в ходе разработки проекта, - уточнили в пресс-службе мэрии.

Отметим, новые коммуникации позволят обеспечить коммунальным ресурсом обновлённый кинотеатр «Юбилейный», а также создадут задел для подключения новых потребителей в рамках комплексной застройки близлежащих территорий.