Ученые заявили о серьезных изменениях в Азовском море за 10 лет





Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО» (АзНИИРХ) привел данные об изменении состава рыбы и беспозвоночных в Азовском море. Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на ученых, вылов промысловых беспозвоночных в Азовском море вырос в 200 раз, а моллюсков – в 2,8 раза. Ракообразные, моллюски и другие беспозвоночные стали основным ресурсом рыболовства, вытесняя часть традиционного улова рыбы в море.

Для сравнения ученые приводят данные, согласно которым в 2015 году на долю беспозвоночных приходилось лишь 1,5% улова в Азовском море, в 2025 году объем увеличился до 23,6%.

Что касается вылова рыбы, то 10 лет назад 66,7% приходилось на мигрирующие виды в Азовском море, 28,5% – на морскую рыбу, 2,4% – на пресноводные виды и 0,96% – на проходные и полупроходные. Среди беспозвоночных в 2015 году преобладали моллюски – 1,3%, двукрылые насекомые – 0,3% и ракообразные – 0,01%. К 2025 году доля морских жилых рыб увеличилась до 40,5%, мигрирующих — до 31,4%, а беспозвоночные заняли значительную часть улова.