



В Волгограде завершаются работы по асфальтированию путепровода по ул. Рабоче-Крестьянской, который ремонтируют с июля текущего года. Как сообщили в мэрии, 31 октября сотрудники подрядной организации уложили на проезжей части моста верхний слой асфальтобетона.

- Общая площадь нового покрытия асфальтобетона составила порядка 480 квадратных метров, - рассказали в администрации города.

Ранее на этом объекте специалисты восстановили подмостовую часть, заменили 128 резинометаллических опорных элементов, а также укрепили балки и откосы.





Ранее сообщалось, что в рамках муниципального контракта подрядная организация проводит работы по капитальному ремонту путепроводного комплекса на ул. Рабоче-Крестьянской. Работы проводятся поэтапно на двух мостовых сооружениях через ж/д пути, обеспечивающие связь микрорайона Тулака с центром города, а также целостность 1-й Продольной магистрали.

Видео: администрация Волгограда





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!