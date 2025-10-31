Транспорт

Последний рывок? На ремонтируемом путепроводе на Тулака в Волгограде уложили асфальт

31.10.2025
В Волгограде завершаются работы по асфальтированию путепровода по ул. Рабоче-Крестьянской, который ремонтируют с июля текущего года. Как сообщили в мэрии, 31 октября сотрудники подрядной организации уложили на проезжей части моста верхний слой асфальтобетона. 

- Общая площадь нового покрытия асфальтобетона составила порядка 480 квадратных метров, - рассказали в администрации города. 

Ранее на этом объекте специалисты восстановили подмостовую часть, заменили 128 резинометаллических опорных элементов, а также укрепили балки и откосы.


Ранее сообщалось, что в рамках муниципального контракта подрядная организация проводит работы по капитальному ремонту путепроводного комплекса на ул. Рабоче-Крестьянской. Работы проводятся поэтапно на двух мостовых сооружениях через ж/д пути, обеспечивающие связь микрорайона Тулака с центром города, а также целостность 1-й Продольной магистрали.

Видео: администрация Волгограда


