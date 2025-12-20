Гидрометцентр предупредил волгоградцев об опасности на дорогах





В Волгоградской области в ближайшие несколько суток ожидаются опасные погодные явления. По прогнозу Гидрометцентра в регионе объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за ухудшения видимости и гололёда.

Согласно прогностической карте, туман ожидается в отдельных районах вплоть до полудня понедельника, 22 декабря. Опасность оледенения дорог сохранится до 18:00 22 декабря.

Отметим, по прогнозу Волгоградского ЦГМС, в течение ближайших трёх дней в регионе будут ночные заморозки до -10℃. В дневные часы столбик термометра будет колебаться в пределах +2…-4℃. В понедельник возможен небольшой снег.