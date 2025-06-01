Транспорт

Встанем? В Волгограде на Тулака реконструируют два обросших сталактитами путепровода

Транспорт 01.06.2025 18:37
0
01.06.2025 18:37


На границе Ворошиловского и Советского районов Волгограда власти готовятся приступить к капитальному ремонту путепроводного комплекса на ул. Рабоче-Крестьянской. Как сообщает ИА «Высота 102», работы охватят два мостовых сооружения через ж/д пути, обеспечивающие связь микрорайона Тулака с центром города, а также целостность 1-й Продольной магистрали.

Согласно данным обследования, специалисты ранее зафиксировали в железобетонных перекрытиях обоих путепроводов многочисленные трещины, нарушение гидроизоляции, очаги протечек атмосферных осадков через деформационные швы с образованием в основании мостов сталактитов. Кроме того, эксперты обнаружили, что ограждения дорог не отвечают нормативам, а габариты проезжей части не соответствуют присвоенным дорогам категориям.

В настоящее время муниципалитет объявил о поиске подрядной организации. Специалистам, прошедшим конкурсный отбор, предстоит провести замену парапетного ограждения и пролётных строений, отремонтировать бетонные поверхности пролетов, произвести устройство нового мостового полотна, включая тротуарное покрытие, обновить деформационные швы, восстановить стенки опор и гидроизоляцию перекрытий.

В проектно-сметной документации отдельно оговорено, что на время производства работ на путепроводах может быть введена временная схема организации дорожного движения.

По условиям контракта, госзаказчик планирует, что рабочие первым делом приступят к капитальному ремонту путепровода по ул. Базисной. Здесь комплексное обновление должно завершиться в предельно сжатые сроки – к 1 сентября 2025 года.

Работы на основном мостовом сооружении на ул. Рабоче-Крестьянской специалистам предстоит выполнить к 1 сентября 2026 года. Подрядчик будет отобран по итогу открытого аукциона в течение нескольких недель.

Отметим, 1-я Продольная магистраль, на которой расположен один из реконструируемых путепроводов, входит в число главных транспортных артерий, связывающих центр города с южными районами. Традиционно даже в обычных условиях в утренний и вечерний часы пик здесь образуются многокилометровые заторы из автомобилей. При этом ранее в мае 2025 года стало известно о приостановке на неустановленный срок движения ряда трамвайных маршрутов, в том числе и трамвая №4. Многие пассажиры, добирающиеся из Советского района в центральную часть областной столицы, вынуждены были пересесть на автобус №55 и электробус №15, движущиеся по 1-й Продольной магистрали. Каким образом в сложившихся условиях волгоградцы смогут добираться из дома на работу и обратно – загадка, которую, похоже, в скором времени предстоит разрешить департаменту городского хозяйства администрации Волгограда.

Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карта»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
26.05.2025 14:28
Транспорт 26.05.2025 14:28
Комментарии

0
Далее
Транспорт
25.05.2025 08:35
Транспорт 25.05.2025 08:35
Комментарии

0
Далее
Транспорт
22.05.2025 15:04
Транспорт 22.05.2025 15:04
Комментарии

0
Далее
Транспорт
22.05.2025 07:16
Транспорт 22.05.2025 07:16
Комментарии

0
Далее
Транспорт
21.05.2025 13:32
Транспорт 21.05.2025 13:32
Комментарии

0
Далее
Транспорт
21.05.2025 06:53
Транспорт 21.05.2025 06:53
Комментарии

0
Далее
Транспорт
18.05.2025 18:41
Транспорт 18.05.2025 18:41
Комментарии

0
Далее
Транспорт
18.05.2025 07:33
Транспорт 18.05.2025 07:33
Комментарии

0
Далее
Транспорт
16.05.2025 17:33
Транспорт 16.05.2025 17:33
Комментарии

0
Далее
Транспорт
15.05.2025 20:09
Транспорт 15.05.2025 20:09
Комментарии

0
Далее
Транспорт
12.05.2025 07:22
Транспорт 12.05.2025 07:22
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.05.2025 13:44
Транспорт 11.05.2025 13:44
Комментарии

0
Далее
Транспорт
06.05.2025 14:19
Транспорт 06.05.2025 14:19
Комментарии

0
Далее
Транспорт
05.05.2025 20:06
Транспорт 05.05.2025 20:06
Комментарии

0
Далее
Транспорт
05.05.2025 06:35
Транспорт 05.05.2025 06:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:31
300 волгоградских школьников стали победителями «семейного» конкурса ДетфондаСмотреть фотографии
19:17
Пострадали дети и взрослые: на видео попало жесткое ДТП на перекрестке в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:37
Встанем? В Волгограде на Тулака реконструируют два обросших сталактитами путепроводаСмотреть фотографии
17:39
Град размером с вишенку выпал в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:44
В Волгоградской области пересчитали сурков перед сезоном охотыСмотреть фотографии
15:38
В ЦПКиО Волгограда потравят кровососущихСмотреть фотографии
15:00
Под Волгоградом 8-летний ребенок утонул в оросительном каналеСмотреть фотографии
14:14
Детфонд провел «Зарницу под Сталинградом» для юных волгоградцевСмотреть фотографии
13:42
Под Волгоградом металоискателя осудят за выкопанный 10 лет назад «клад»Смотреть фотографии
12:42
Третье за сутки ЧП на желдороге произошло в российском регионеСмотреть фотографии
11:43
Водитель Mercedes пострадал в ДТП с фургоном на «трешке» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:12
«За тридцать лет такого ещё не было»: Волгоградской области предрекли самый короткий сезон мошкиСмотреть фотографии
10:58
Силовики искали наркотики в ночных клубах ВолгоградаСмотреть фотографии
10:41
В Волгоградской области пешехода насмерть задавил водитель без правСмотреть фотографии
10:16
Движение на «трешке» в Волгограде затруднено из-за крупного ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
09:35
Девочку весом 720 граммов спасли в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:06
Брянский губернатор назвал подрыв причиной обрушения моста на поездСмотреть фотографииCмотреть видео
08:37
Мощная магнитная буря ударит по волгоградам вечером 1 июняСмотреть фотографии
07:50
Хинштейн: мост обрушился под грузовым составом в Курской областиСмотреть фотографии
07:32
Волгоградцев ждет короткая рабочая неделя в июнеСмотреть фотографии
07:03
Мост обрушился на поезд в Брянской области, есть погибшие и раненыеСмотреть фотографии
06:42
Желтый уровень опасности объявлен из-за погоды в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:30
«Сидим без света и воды»: более тысячи волгоградцев после аварии три дня выживают в жареСмотреть фотографии
21:12
Сотрудники волгоградского УФСБ сыграли в футбол в детском домеСмотреть фотографии
20:59
Росстат: в Волгоградской области до 186 тысяч сократилось количество бедныхСмотреть фотографии
20:40
В Волгоградской области похоронили погибшего на СВО бойца ДРГСмотреть фотографии
19:57
Сердце падало в груди: в Волгограде прошел экстремальный этап по мотокроссуСмотреть фотографии
19:01
«Они имеют право звучать»: слабослышащие дети готовятся к премьере спектакля в театре куколСмотреть фотографии
18:28
Под Волгоградом на Дону перевернулась лодка с людьми: один погибСмотреть фотографии
17:59
МЧС: на Волгоградскую область надвигается грозовой фронт с ураганомСмотреть фотографии
 