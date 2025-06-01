Встанем? В Волгограде на Тулака реконструируют два обросших сталактитами путепровода





На границе Ворошиловского и Советского районов Волгограда власти готовятся приступить к капитальному ремонту путепроводного комплекса на ул. Рабоче-Крестьянской. Как сообщает ИА «Высота 102», работы охватят два мостовых сооружения через ж/д пути, обеспечивающие связь микрорайона Тулака с центром города, а также целостность 1-й Продольной магистрали.

Согласно данным обследования, специалисты ранее зафиксировали в железобетонных перекрытиях обоих путепроводов многочисленные трещины, нарушение гидроизоляции, очаги протечек атмосферных осадков через деформационные швы с образованием в основании мостов сталактитов. Кроме того, эксперты обнаружили, что ограждения дорог не отвечают нормативам, а габариты проезжей части не соответствуют присвоенным дорогам категориям.

В настоящее время муниципалитет объявил о поиске подрядной организации. Специалистам, прошедшим конкурсный отбор, предстоит провести замену парапетного ограждения и пролётных строений, отремонтировать бетонные поверхности пролетов, произвести устройство нового мостового полотна, включая тротуарное покрытие, обновить деформационные швы, восстановить стенки опор и гидроизоляцию перекрытий.

В проектно-сметной документации отдельно оговорено, что на время производства работ на путепроводах может быть введена временная схема организации дорожного движения.

По условиям контракта, госзаказчик планирует, что рабочие первым делом приступят к капитальному ремонту путепровода по ул. Базисной. Здесь комплексное обновление должно завершиться в предельно сжатые сроки – к 1 сентября 2025 года.

Работы на основном мостовом сооружении на ул. Рабоче-Крестьянской специалистам предстоит выполнить к 1 сентября 2026 года. Подрядчик будет отобран по итогу открытого аукциона в течение нескольких недель.

Отметим, 1-я Продольная магистраль, на которой расположен один из реконструируемых путепроводов, входит в число главных транспортных артерий, связывающих центр города с южными районами. Традиционно даже в обычных условиях в утренний и вечерний часы пик здесь образуются многокилометровые заторы из автомобилей. При этом ранее в мае 2025 года стало известно о приостановке на неустановленный срок движения ряда трамвайных маршрутов, в том числе и трамвая №4. Многие пассажиры, добирающиеся из Советского района в центральную часть областной столицы, вынуждены были пересесть на автобус №55 и электробус №15, движущиеся по 1-й Продольной магистрали. Каким образом в сложившихся условиях волгоградцы смогут добираться из дома на работу и обратно – загадка, которую, похоже, в скором времени предстоит разрешить департаменту городского хозяйства администрации Волгограда.

Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карта»