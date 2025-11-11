Расследования

Останки офицеров Вермахта обнаружила ФСБ в волгоградском офисе Народного союза Германии

Расследования 11.11.2025 14:34
0
11.11.2025 14:34


В Волгограде оперативниками УФСБ России предотвращена спланированная правительством и спецслужбами ФРГ акция, направленная на дискредитацию политики России по сохранению исторической памяти и недопущению героизации немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщили ИА «Высота 102» 11 ноября в пресс-службе регионального управления. В волгоградском офисе организации были обнаружены останки солдат и офицеров времен ВОВ.



По данным управления ФСБ России по Волгоградской области, найденные останки были выкопаны на территории Свято-Вознесенского женского монастыря в Дубовском районе. Предполагается, что незаконная эксгумация была проведена на территории Волгоградского региона посольством ФРГ в Москве посредством Народного союза Германии (НСГ) по уходу за военными захоронениями.

– В марте 2025 года в нарушение действующего российского законодательства и межправительственных соглашений между РФ и ФРГ осуществлены попытки проведения незаконных эксгумационных работ на территории монастыря в Дубовском районе Волгоградской области, являющегося объектом культурного и исторического наследия. По итогам раскопок представители НСГ планировали организовать торжественное перезахоронение останков солдат и офицеров Вермахта на мемориальном комплексе «Россошки» с воинскими почестями, – сообщили в пресс-службе УФСБ России. 


Перезахоронение останков, уверены волгоградские силовики, планировалось освещать  в западных СМИ накануне празднования в России Дня Победы, прилагая фото и видеоматериалы сотрудников посольства ФРГ в военной форме, сделанные на военно-мемориальном кладбище.


Во время обысков кроме останков, в офисе НСГ был также найден квадрокоптер, с помощью которого велась неразрешенная съемка. 

– Посредством квадрокоптера представители организации по заданию германского внешнеполитического ведомства осуществляли видеосъемку местности, в том числе, вблизи объектов Министерства обороны РФ, – сообщает волгоградское УФСБ. 


Представителю неправительственной организации «Народный Союз Германии по уходу за военными захоронениями» по ст. 275.1 УК России вынесли предостережение  о недопустимости действий, способствующих реализации угроз безопасности РФ.

Фото, видео: УФСБ России по Волгоградской области

