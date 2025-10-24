Новый закон в действии: в приюте МБУ «Северное» появились первые пожизненные постояльцы





В приюте МБУ «Северное» появились первые питомцы на пожизненном содержании. Как рассказала ИА «Высота 102» главный ветеринарный врач муниципального учреждения Гуля Горбунова, три собаки, попавшие осенью в приют с улиц города, не прошли установленные тесты, проявив агрессивность. В связи с чем было принято решение не выпускать их в привычную среду обитания, а оставить в приюте для животных МБУ «Северное».





Напомним, с 1 сентября 2025 года в регионе начал действовать закон «Об отдельных вопросах обращения с животными без владельцев», который направлен на обеспечение безопасности граждан и установление стандартов гуманного обращения с безнадзорными животными. Закон был принят Волгоградской областной думой в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве.





Документ предусматривает запрет на возврат в привычные места обитания животных, проявляющих немотивированную агрессию по отношению к другим питомцам или людям. Свою жизнь такие «хвостики» будут проводить в приютах. И трое таких питомцев уже поселились в муниципальном учреждении. Эти животные уже не будут представлять опасность для горожан. В то же время их будут содержать в достойных условиях столько, сколько им отмерено прожить.





Между тем, работа по благоустройству инфраструктуры пункта временного содержания бездомных животных МБУ «Северное» не прекращается. В преддверии зимнего сезона здесь проведен ремонт вольеров, в частности, заменены полы и более 20 пришедших в негодность будок. Места для содержания животных утеплены – уже закуплены сено и щепа для подстилок. Решается вопрос о закупке 10 тонн корма на следующий год – в настоящее время объявлены конкурсные процедуры.





До конца года остается около двух месяцев и в учреждении уже подводят промежуточные итоги работы. За прошедший период процедуру ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация и возврат в привычную среду обитания – здесь прошли более 2 тысяч животных. В МБУ «Северное» близки к выполнению муниципального задания на 2025 год по стерилизации и вакцинации 2,5 тысячи бездомышей.



