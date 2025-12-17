Жители Волгограда нередко задаются вопросами, почему при выявлении нарушений в одной или нескольких квартирах МКД газ отключают целым стояком или подъездом, а главное – как оперативно исправить такую ситуацию.

Специалисты «Газпром газораспределение Волгоград» ответили на эти вопросы и популярно объяснили вынужденные меры читателям ИА «Высота 102».

В первую очередь необходимо разобраться с понятиями

Дело в том, что в жилых домах мы можем иметь дело с двумя видами газа: природным и угарным. Природный газ мы, как правило, чувствуем – он имеет характерный запах и именно его видим во время работы газовой плиты или колонки.

Угарный газ – это продукт неполного сгорания природного газа при недостатке кислорода. Угарный газ (оксид углерода СО) не имеет ни цвета, ни запаха. И это опаснее – именно он приводит к отравлениям со смертельными случаями. Он может попасть в помещение при нарушенной работе дымохода или при вмешательстве в систему вентиляции (установка принудительных вентиляторов и вытяжек), при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, а также при отсутствии подреза под дверьми ванных комнат. В норме он выходит по дымовому каналу.

Отравление угарным газом может произойти незаметно. Присутствие угарного газа невозможно просто определить. При небольших концентрациях угарного газа можно почувствовать недомогание, но часто это недомогание может быть ошибочно принято за какой-нибудь недуг, связанный с простудными, гипертоническими или другими заболеваниями. Симптомы, проявляющиеся при небольших концентрациях CO, развиваются постепенно: появляется мышечная слабость, головокружение, шум в ушах, тошнота, рвота, сонливость. Иногда, наоборот, наблюдается кратковременная повышенная подвижность, затем расстройство координации движений, потеря сознания, судороги, кома и смерть от паралича дыхательного центра. При определенной концентрации угарного газа в помещении достаточно пары вдохов для смертельного отравления.

Также необходимо обязательно помнить, что во время эксплуатации газовых приборов нужно обеспечить постоянный приток свежего воздуха, открыв форточку или поставив окно в «режим проветривания».

О проверке дымвентканалов

Поскольку дымовые и вентиляционные каналы в многоквартирном доме относятся к общедомовому имуществу, за их обслуживание отвечает управляющая компания (УК) или ТСЖ.

УК или ТСЖ обязаны проводить проверку вентиляционных каналов самостоятельно или с привлечением специализированной организации. Периодичность проверки дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирном доме проводится не реже 3 раз в год.

По итогам таких проверок ТСЖ и УК должны направлять в газовую службу соответствующие акты. В случае обнаружения неисправностей в дымвентканалах или нарушений, обнаруженных в квартирах, в соответствии с федеральным законодательством газовая служба обязана незамедлительно приостановить газоснабжение для безопасности жителей. Как упоминалось ранее, промедление в этом вопросе может стоить человеку жизни.

Основные нарушения в квартирах, в которых установлены в том числе проточные и емкостные водонагреватели: