Общество

Почему в Волгограде отключают газ в МКД и как восстановить газоснабжение

Общество 17.12.2025 13:29
Жители Волгограда нередко задаются вопросами, почему при выявлении нарушений в одной или нескольких квартирах МКД газ отключают целым стояком или подъездом, а главное – как оперативно исправить такую ситуацию. 

Специалисты «Газпром газораспределение Волгоград» ответили на эти вопросы и популярно объяснили вынужденные меры читателям ИА «Высота 102». 

В первую очередь необходимо разобраться с понятиями

Дело в том, что в жилых домах мы можем иметь дело с двумя видами газа: природным и угарным. Природный газ мы, как правило, чувствуем – он имеет характерный запах и именно его видим во время работы газовой плиты или колонки. 

Угарный газ – это продукт неполного сгорания природного газа при недостатке кислорода. Угарный газ (оксид углерода  СО) не имеет ни цвета, ни запаха. И это опаснее – именно он приводит к отравлениям со смертельными случаями. Он может попасть в помещение при нарушенной работе дымохода или при вмешательстве в систему вентиляции (установка принудительных вентиляторов и вытяжек), при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, а также при отсутствии подреза под дверьми ванных комнат. В норме он выходит по дымовому каналу.

Отравление угарным газом может произойти незаметно. Присутствие угарного газа невозможно просто определить. При небольших концентрациях угарного газа можно почувствовать недомогание, но часто это недомогание может быть ошибочно принято за какой-нибудь недуг, связанный с простудными, гипертоническими или другими заболеваниями. Симптомы, проявляющиеся при небольших концентрациях CO, развиваются постепенно: появляется мышечная слабость, головокружение, шум в ушах, тошнота, рвота, сонливость. Иногда, наоборот, наблюдается кратковременная повышенная подвижность, затем расстройство координации движений, потеря сознания, судороги, кома и смерть от паралича дыхательного центра. При определенной концентрации угарного газа в помещении достаточно пары вдохов для смертельного отравления. 

Также необходимо обязательно помнить, что во время эксплуатации газовых приборов нужно обеспечить постоянный приток свежего воздуха, открыв форточку или поставив окно в «режим проветривания».

О проверке дымвентканалов

Поскольку дымовые и вентиляционные каналы в многоквартирном доме относятся к общедомовому имуществу, за их обслуживание отвечает управляющая компания (УК) или ТСЖ.

УК или ТСЖ обязаны проводить проверку вентиляционных каналов самостоятельно или с привлечением специализированной организации. Периодичность проверки дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирном доме проводится не реже 3 раз в год. 

По итогам таких проверок ТСЖ и УК должны направлять в газовую службу соответствующие акты. В случае обнаружения неисправностей в дымвентканалах или нарушений, обнаруженных в квартирах, в соответствии с федеральным законодательством газовая служба обязана незамедлительно приостановить газоснабжение для безопасности жителей. Как упоминалось ранее, промедление в этом вопросе может стоить человеку жизни.

Основные нарушения в квартирах, в которых установлены в том числе проточные и емкостные водонагреватели:

• отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
• установка принудительной вытяжки над плитой;
• установка вентилятора в ванной комнате;
• отсутствие подреза двери ванной комнате;
• неподходящей (неисправной) трубе для отведения продуктов сгорания из газовой колонки.
Необходимо отметить, что наибольшую опасность данные нарушения представляют для жителей многоквартирных домов с газовыми колонками. 
Для обеспечения безопасности всех жителей дома под необходимое отключение от газоснабжения попадают жильцы всего стояка, поскольку технической возможности для отключения только «небезопасных» квартир нет.
Однако в подавляющем большинстве жильцы препятствуют доступу сотрудников газовой службы для приостановки газоснабжения в их квартирах, что представляет непосредственную угрозу для всех окружающих. 
Об опасности вытяжек и вентиляторов
Особое внимание необходимо обратить на принудительную вентиляцию в ванной комнате и вытяжку на кухне.
Жилые дома проектируются в соответствии с определенными нормами воздухообмена для ванной, кухни и других помещений. В том случае, если проектом дома не предусмотрена установка принудительной вентиляции с подключением к электропитанию в вентканале, то ее монтаж запрещен, поскольку нарушается естественный воздухообмен в помещении, предусмотренный проектом.
Также опасно использовать вытяжку над газовой плитой! Одновременная работа газовой колонки и вытяжки, даже при исправных дымоходе и вентиляционном канале, приводит к так называемому «опрокидыванию тяги», из-за чего продукты сгорания начинают поступать в жилое помещение.
О мерах по восстановлению газоснабжения
Восстановление газоснабжения производится после устранения у жителей обнаруженных у них нарушений, предоставления ТСЖ или УК актов о проверке дымвентканалов всех квартир по отключенным стоякам в газовую службу.
Также ТСЖ и УК необходимо организовать допуск сотрудников газовой службы для обследования газового оборудования в этих квартирах.
О договоре ТО ВКГО
Каждый житель многоквартирного дома отвечает за безопасность. Согласно действующим правилам, владелец или наниматель жилого помещения обязан заключить договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ВКГО), своевременно устранять обнаруженные неисправности газового оборудования и предоставлять доступ специалистам для проведения проверок.
Помните, что отсутствие своевременного обслуживания газового оборудования может привести к чрезвычайным происшествиям.

