От производителя – потребителю: Олег Савченко – о перспективах экспорта волгоградского зерна в Азию через порт Оля

12.11.2025 09:38
Конец октября 2025 года ознаменовался важным событием для аграриев Юга России: власти Астраханской области анонсировали ввод в эксплуатацию нового рейдового перевалочного комплекса в порту Оля уже в 2026 году. Его ключевой задачей станет экспортная перевалка зерна в Иран, что открывает новые стратегические перспективы в том числе и для аграриев Волгоградского региона, традиционно входящих в число лидеров российского зернового рынка.

Цифры подтверждают исключительную динамику: по итогам первого квартала 2025 года экспорт зерна из Волгоградской области вырос в 2,2 раза. А за первые восемь месяцев 2025 года регион поставил в Иран свыше 170 тысяч тонн зерна, что составило более 67% от всего его агроэкспорта.

Астраханский порт Оля одновременно развивает сотрудничество с волгоградскими компаниями. Под конкретные поставки из региона уже выделяются отдельные экспортные квоты – следующая запланирована на 120 тысяч тонн волгоградского зерна, что доказывает переход от разовых отгрузок к системному и стратегическому партнерству.  


Для Волгоградской области, чье зерно следует в порт Оля по Волге из речных портов Волгограда, Камышина и Дубовки, это направление стало главной экспортной артерией. Ключевое значение здесь имеет интеграция в международный транспортный коридор «Север–Юг». Для волгоградских аграриев этот маршрут обеспечивает прямую логистику до рынков Ирана и Средней Азии, делая поставки на 54% экономичнее по сравнению с альтернативами и сокращая сроки доставки вполовину.

Таким образом, развитие порта Оля напрямую усиливает экспортный потенциал Волгоградской области, открывая её производителям доступ к рынкам с совокупным населением свыше 1,5 миллиарда человек и закрепляя за регионом статус одного из ключевых хабов российского агроэкспорта на южном направлении.

Подробно об этом в комментарии для ИА «Высота 102» высказался Олег Савченко – основной инвестор МТК «Север-Юг»:

– В 2020 году было поручение президента создать транспортный коридор «Север-Юг».  Тогда определили, что я должен курировать это направление – в том числе и инвестиции. Это Индия с ее огромным товарооборотом, крупнейшая экономика мира, и Европа – тоже крупнейшая экономика мира и, соответственно, транзит через Российскую Федерацию. Со своей задачей мы справились – под строительство порта Оля была выделена свободная экономическая зона, почти 800 гектаров в самой южной части Волги  под Астраханью.

Все начиналось достаточно успешно. На экономическом форуме в 2023 году с крупнейшими компаниями Индии и Европы мы должны были подписать соглашения о реализации совместного проекта через Астрахань и Волгоград,  потому что все дороги ведут с Севера на Юг именно через эти два города. Но в силу всем известных событий в 2023 году ничего подписано не было, а из коридора «Север-Юг» выпала самая главная часть – это Север, Европа. Соответственно, сам смысл транзита – транзитные транспортные потоки, минуя Суэцкий канал, – отпал.

В 2023 – 2024 годах нужно было срочно переформатировать всю концепцию. И, соответственно, сделали акцент уже на новые возникшие реалии – это  Африка, Центральная Азия, Индийский океан. И сейчас можно говорить о том, что концепция состоялось, так как первые отгрузки пошли из порта Оля в сторону Ирана. Следующий шаг – это три порта за пределами Российской Федерации: Индийский океан, на Каспии и Африка. На Черном море также созданы уже транспортно-логистические цепочки. В принципе, круг замкнулся.  


– Что касается Волгоградской области. Губернатор Бочаров, особенно в последние 10 лет, особое внимание уделяет развитию сельского хозяйства, а аграрии Волгоградской области демонстрируют очень эффективные показатели – рекордные по количеству урожаи даже с поправками на погодные условия. 

При этом до недавнего времени волгоградское зерно направлялось на традиционные рынки Африки – в Египет, Танзанию, Ливию, Йемен, в Иран с привлечением трейдеров, брокеров, лоббистов. Все это очень сложно было организовывать – и волгоградские производители, как правило, отдавали зерно с небольшой прибылью трейдерам. Сейчас же речь идёт о том, что после тестовых отгрузок (а мы уже отгрузили в этом году почти 2 миллиона тонн зерна), после покупки кораблей и строительства терминалов за пределами Российской Федерации, можно будет говорить о том, что транспортное кольцо и транспортный коридор состоялись, но уже в другом формате.

Мы поменяли наших контрагентов. Теперь это не Европа, теперь это Африка и Средняя Азия. Соответственно, основные товаропотоки пойдут из Астрахани через Каспийское море, Иран, Индийский океан, вокруг Аравийского полуострова, Суэцкий канал, дальше – Черное море. Фактически это транспортное кольцо, по которому системно будут перевозиться как экспорт, так и импорт. 

Для Волгограда это очень хорошая новость. Уверен, через год уже можно будет говорить о системных закупках. Можно будет и на уровне администрации Волгоградской области, и на уровне ассоциаций, и фермеров (как крупных, так и мелких) организовывать единую систему экспорта зерновых и сельхозпродукции за пределы Российской Федерации. И точно это будет, что называется, в первые руки – от производителя до потребителя, уменьшая количество посредников до одного-двух максимум. Сейчас это пять-шесть компаний, каждая из которых в этой цепочке преследует свои интересы.

Транспортный коридор состоялся, он начал работу. Под него уже были выделены первые квоты, пусть и небольшие. На следующем этапе квота будет выделена на 120 тысяч тонн зерна, а в марте, вероятно, квота под этот проект составит от миллиона до двух миллионов тонн. До конца 2026 года, я думаю, этот транспортный коридор уже будет систематизирован и наберет масштабы.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
