Губернатор Бочаров возглавит Совет по молодежной политике в Волгоградской области

Общество 28.10.2025 13:43
Сегодня, 28 октября, губернатор Волгоградской области заявил о создании в регионе Совета по реализации молодежной политики, который он и возглавит, передает V102.RU со ссылкой на сообщение обладмина.

- Учитывая государственную важность реализации задач молодежной политики, приоритетное внимание, которое в Волгоградской области уделяется вопросам воспитания, обучения, самореализации молодежи, а также масштаб реализуемых в Волгоградской области проектов развития в рамках молодежной политики, считаю необходимым и своевременным создать в Волгоградской области Совет по реализации молодежной политики, - сказал Андрей Бочаров. - Учитывая стратегический характер задач формирования и реализации молодежной политики, считаю правильным лично возглавить такой совет.

Андрей Бочаров, напомним, сегодня проводит встречу с молодежью. Глава региона подвел итоги прошедшего в Волгограде молодежного форума #ТриЧетыре и сделал несколько важных заявлений – в том числе, анонсировал создание в Волгограде музея СВО. 

