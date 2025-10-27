Общество

«Он ехал поперек дороги»: в Волгограде ищут свидетелей смертельного ДТП на танцующем мосту

Общество 27.10.2025 13:19
0
27.10.2025 13:19


Родственники водителя Volkswagen Polo, накануне сбившего насмерть подростка на электровелосипеде, разыскивают свидетелей происшествия. Как рассказала ИА «Высота 102» знакомая Антона, который был за рулем иномарки, им уже удалось найти нескольких человек, которые видели, как молодой человек на двухколесном транспорте неожиданно резко пересек полосу движения, по которой двигались машины. 

- Но нам еще нужны записи с видеорегистраторов машин, которые в это время проезжали мимо, - поделилась женщина. – К сожалению, оказалось, что на этом участке нет видеокамер. Семья Антона очень просит откликнуться тех, кто может помочь в установлении объективных обстоятельств случившегося. 

По словам Лины, водитель иномарки до последнего пытался избежать столкновения с электровелосипедом. Но, к  сожалению, этого ему не удалось. 

Как выяснилось, Антон в момент происшествия находился в машине один. Он ехал к лежачей родственнице, вез ей памперсы. 

Для семьи водителя случившееся стало настоящим шоком и трагедией. Родные Антона соболезнуют близким погибшего юноши. Но хотят, чтобы расследование было объективным.

Свидетелей ДТП просят обращаться по телефону 8-903-373-40-73. Очевидцам обещают вознаграждение. 

Напомним, трагедия случилась накануне, 26 октября, в 11-40 час. напротив световой опоры № 1/44 мостового перехода через реку Волгу. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, произошло столкновение автомобиля «Фольксваген Поло» и электровелосипеда. В результате ДТП 16-летний велосипедист скончался до приезда скорой медицинской помощи.


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.10.2025 16:17
Общество 27.10.2025 16:17
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.10.2025 15:45
Общество 27.10.2025 15:45
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2025 15:19
Общество 27.10.2025 15:19
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.10.2025 15:06
Общество 27.10.2025 15:06
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2025 14:35
Общество 27.10.2025 14:35
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2025 14:31
Общество 27.10.2025 14:31
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2025 13:12 Реклама
Общество 27.10.2025 13:12 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.10.2025 12:56
Общество 27.10.2025 12:56
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2025 12:06
Общество 27.10.2025 12:06
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2025 10:58 Реклама
Общество 27.10.2025 10:58 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.10.2025 10:25
Общество 27.10.2025 10:25
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.10.2025 10:23
Общество 27.10.2025 10:23
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2025 10:07
Общество 27.10.2025 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2025 09:03
Общество 27.10.2025 09:03
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2025 08:38
Общество 27.10.2025 08:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:26
Аналитики назвали три причины ценовой свистопляски на волгоградских АЗССмотреть фотографии
16:17
Волгу в селе Горный Балыклей пополнили амуром, сазаном и толстолобикомСмотреть фотографии
15:45
Массовый крестный ход пройдет в Волжском 4 ноябряСмотреть фотографии
15:23
«Это не пожар, а ядовитый коктейль»: волгоградцы сняли на видео источник черного дыма за ВолгойСмотреть фотографииCмотреть видео
15:19
Пассажиры поездов стали чаще пользоваться спецпомощью для инвалидовСмотреть фотографии
15:06
«Качели» от +18 до -2 градусов за окном предстоит пережить волгоградцамСмотреть фотографии
14:52
Боксёр Микаел Арутюнян завоевал золотой пояс в ТаиландеСмотреть фотографии
14:35
В Волгограде назвали имя лучшего водителя таксиСмотреть фотографии
14:31
Волгоградская пара зарегистрировала брак в музейном подземельеСмотреть фотографии
13:41
В нацмессенджер MAX совершили переход уже 50 млн россиянСмотреть фотографии
13:19
«Он ехал поперек дороги»: в Волгограде ищут свидетелей смертельного ДТП на танцующем мостуСмотреть фотографии
13:12
Сады Придонья выступили титульным спонсором скачекСмотреть фотографии
12:56
Первые случаи гриппа зафиксированы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:47
Две лодки задержаны на Варваровском водохранилище под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:06
«Ему удалось преобразить город»: скончался экс-мэр Урюпинска Валерий СушкоСмотреть фотографии
11:52
По всей строгости: трех экс-депутатов Волгоградской гордумы приговорили к 14 и 13 годамСмотреть фотографии
10:59
Покрывшимся сединой экс-депутатам Волгоградской гордумы вынесут приговорСмотреть фотографии
10:58
Карл Лагерфельд в Волгограде: загляните за кулисы моды в новой коллекции осень-зима 2025Смотреть фотографии
10:25
Шашлычной, чайной и алкомаркету в Волгограде перекрыли водуСмотреть фотографии
10:23
Волгоградцы заступили на предпраздничную шестидневкуСмотреть фотографии
10:14
Массовая драка перекрыла движение в центре РостоваСмотреть фотографии
10:07
График досрочных ноябрьских выплат довели до волгоградцевСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде пьяный 17-летний водитель у ТЦ протаранил грузовикСмотреть фотографии
09:58
Компания «АвтоПарк» поздравляет волгоградцев с Днем автомобилистаСмотреть фотографии
09:03
В Волгоградской области забраковали 234 тонны продовольственной пшеницыСмотреть фотографии
08:38
Дожди с туманами надвигаются на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:10
Волгоградцам вернули треть долгов по зарплатеСмотреть фотографии
08:04
Авиарейсы из Калининграда и Сочи задерживаются в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
07:46
Украинские дроны 27 октября пролетели мимо Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:27
Десятки человек массово переплыли Волгу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 