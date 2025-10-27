



Родственники водителя Volkswagen Polo, накануне сбившего насмерть подростка на электровелосипеде, разыскивают свидетелей происшествия. Как рассказала ИА «Высота 102» знакомая Антона, который был за рулем иномарки, им уже удалось найти нескольких человек, которые видели, как молодой человек на двухколесном транспорте неожиданно резко пересек полосу движения, по которой двигались машины.

- Но нам еще нужны записи с видеорегистраторов машин, которые в это время проезжали мимо, - поделилась женщина. – К сожалению, оказалось, что на этом участке нет видеокамер. Семья Антона очень просит откликнуться тех, кто может помочь в установлении объективных обстоятельств случившегося.

По словам Лины, водитель иномарки до последнего пытался избежать столкновения с электровелосипедом. Но, к сожалению, этого ему не удалось.

Как выяснилось, Антон в момент происшествия находился в машине один. Он ехал к лежачей родственнице, вез ей памперсы.

Для семьи водителя случившееся стало настоящим шоком и трагедией. Родные Антона соболезнуют близким погибшего юноши. Но хотят, чтобы расследование было объективным.

Свидетелей ДТП просят обращаться по телефону 8-903-373-40-73. Очевидцам обещают вознаграждение.

Напомним, трагедия случилась накануне, 26 октября, в 11-40 час. напротив световой опоры № 1/44 мостового перехода через реку Волгу. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, произошло столкновение автомобиля «Фольксваген Поло» и электровелосипеда. В результате ДТП 16-летний велосипедист скончался до приезда скорой медицинской помощи.



