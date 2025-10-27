Дожди с туманами надвигаются на Волгоградскую область

В Волгограде вечером 27 октября ожидается дождь. При этом осадки в регионе задержатся на несколько дней, вплоть до среды, как прогнозируют в Волгоградском ЦГМС. Дожди будут сопровождаться утренними и ночными туманами и достаточно сильным ветром. Завтра, 28 октября, его порывы могут достигнуть 15-20 метров в секунду.
Однако дневная температура будет достаточно высокой. 28 октября в областном центре столбик термометра поднимется до +17 градусов. Ночных заморозков после сегодняшних -3 пока не ожидается.