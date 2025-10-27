Общество

Дожди с туманами надвигаются на Волгоградскую область

Общество 27.10.2025 08:38
0
27.10.2025 08:38


В Волгограде вечером 27 октября ожидается дождь. При этом осадки в регионе задержатся на несколько дней, вплоть до среды, как прогнозируют в Волгоградском ЦГМС. Дожди будут сопровождаться утренними и ночными туманами и достаточно сильным ветром. Завтра, 28 октября, его порывы могут достигнуть 15-20 метров в секунду.  

Однако дневная температура будет достаточно высокой. 28 октября в областном центре столбик термометра поднимется до +17 градусов. Ночных заморозков после сегодняшних -3 пока не ожидается. 


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.10.2025 09:03
Общество 27.10.2025 09:03
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2025 08:04
Общество 27.10.2025 08:04
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2025 07:46
Общество 27.10.2025 07:46
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2025 07:27
Общество 27.10.2025 07:27
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2025 06:15
Общество 27.10.2025 06:15
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2025 06:01
Общество 27.10.2025 06:01
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2025 23:49
Общество 26.10.2025 23:49
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2025 20:10
Общество 26.10.2025 20:10
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2025 19:22
Общество 26.10.2025 19:22
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2025 17:20
Общество 26.10.2025 17:20
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2025 16:39
Общество 26.10.2025 16:39
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2025 16:01
Общество 26.10.2025 16:01
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2025 15:02
Общество 26.10.2025 15:02
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2025 14:28
Общество 26.10.2025 14:28
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2025 14:00
Общество 26.10.2025 14:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:03
В Волгоградской области забраковали 234 тонны продовольственной пшеницыСмотреть фотографии
08:38
Дожди с туманами надвигаются на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:10
Волгоградцам вернули треть долгов по зарплатеСмотреть фотографии
08:04
Авиарейсы из Калининграда и Сочи задерживаются в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
07:46
Украинские дроны 27 октября пролетели мимо Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:27
Десятки человек массово переплыли Волгу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:35
Молодые «волжаночки» одержали вторую победу в чемпионате РоссииСмотреть фотографии
06:15
Угроза атаки беспилотников снята в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:01
Росавиация вводила план «Ковер» в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
23:49
Беспилотная опасность объявлена в Волгограде и областиСмотреть фотографии
21:07
Ветеранов СВО и многодетных предложили освободить от утильсбораСмотреть фотографии
20:10
На юге Волгограда жители четырехэтажки стали заложниками фекальной «Атлантиды»Смотреть фотографииCмотреть видео
19:30
Атакующий футбол без голов: «Ротор» разошёлся миром с «Родиной»Смотреть фотографии
19:22
Волгоградцам раздали две тыквы-гиганты в ЦПКиОСмотреть фотографии
18:40
В России появится новый профессиональный праздникСмотреть фотографии
18:00
«Любое существо с зубами может укусить»: зоопсихолог из Волгограда высказалась о новом списке опасных пород собакСмотреть фотографии
17:20
Бастрыкин потребовал разобраться с застывшим ремонтом школы в ВолжскомСмотреть фотографии
16:39
Волгоградцев предупредили о магнитной буре в ближайшие дниСмотреть фотографии
16:01
В ЦПКиО Волгограда развернут 100-метровый триколор в День народного единстваСмотреть фотографии
15:32
Прокуратура заинтересовалась гибелью 16-летнего велосипедистаСмотреть фотографии
15:02
В Волгограде водитель Kia Rio прокатил вылезшего из окна другаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:28
Волгоградцам напомнили о порядке перерасчета за услуги ЖКХСмотреть фотографии
14:00
«Мы не умеем махнуть на все рукой»: почему все больше волгоградцев стремятся к бесконечному контролю жизниСмотреть фотографии
13:30
Под Волгоградом на «танцующем» мосту иномарка насмерть сбила 16-летнего велосепидистаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:10
Волгоградская фолк-группа зажгла на шоу «Поле чудес»Смотреть фотографииCмотреть видео
12:36
УК из Волгограда заплатит миллион рублей за канализационное болотоСмотреть фотографии
12:00
В Волжском группа девочек-подростков поймана на краже с продуктовогоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:43
В волгоградском ЦПКиО лань сбежала во время кормежкиСмотреть фотографии
11:00
В селе под Волгоградом 17-летний мотоциклист насмерть сбил пешеходаСмотреть фотографии
10:25
На севере Волгограда иномарка сбила подростка на ул. ЕременкоСмотреть фотографии
 