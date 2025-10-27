График досрочных ноябрьских выплат довели до волгоградцев





В отделении ОСФР по Волгоградской области опубликовали график досрочных выплат пенсий и пособий в преддверии праздничных дней. По данным ведомства, предпраздничные выплаты коснутся всех, кому денежные средства перечисляют через банк. При этом почтовые отделения доставят выплаты по обычному графику. В частности, 1 ноября отделение СФР произведет следующие выплаты:

- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

- выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка до 3 лет;

- ежемесячные выплаты на ребёнка военнослужащих по линии СФР.

5 ноября отделение СФР перечислит родителям ежемесячные выплаты из средств материнского капитала.

А 7 ноября региональное отделение произведёт выплату пособия по уходу за ребёнком до полутора лет работающим родителям.

Также отделение СФР по Волгоградской области 1 ноября перечислит на банковские карты пенсии тем волгоградцам, кому пособия по старости обычно приходят 4 числа.

11 и 21 ноября будет выплачена пенсия остальным гражданам, получающим ее в эти установленные даты.

Отметим, досрочная выплата затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят прочие выплаты от Отделения СФР по Волгоградской области, они также будут досрочно перечислены на счет. Средства придут автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться для этого.





