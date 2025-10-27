В Волгограде пьяный 17-летний водитель у ТЦ протаранил грузовик





Авария с участием 17-летнего пьяного водителя произошла в Советском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, несовершеннолетний управлял иномаркой Kia Rio, не имея водительского удостоверения.

По предварительным данным, в 06:40 мск иномарка врезалась в КамАЗ. ДТП произошло напротив дома №95б на проспекте Университетский, где находится ТЦ «Советский». Несовершеннолетний водитель находился за рулем с признаками алкогольного опьянения.

В результате аварии его доставили в больницу.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!