Шашлычной, чайной и алкомаркету в Волгограде перекрыли воду

В Волгограде продолжаются проверки сетей на наличие самовольных подключений. Накануне «бесплатного» коммунального ресурса лишились шашлычная, чайная и алкомаркет. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе ресурсоснабжающих организаций, все предприятия работали и приносили владельцам прибыль, при этом за воду они не платили ни копейки.

– Собственник двухэтажного здания по ул. Невской, где располагаются чайная и алкомаркет, не заключил договор холодного водоснабжения и водоотведения и не платил за соответствующие услуги. Специалисты отдела контроля отпуска водных ресурсов закрыли задвижку на вводе, а канализацию – затампонировали, – сообщили в «Концессии водоснабжения».

Еще один проблемный адрес – шашлычная на улице Ангарской, чей хозяин также не заключал договор о подключении к системам водоснабжения и водоотведения, а ресурсами пользовался бесплатно и беззастенчиво, получая прибыль. Теперь задвижку в колодце закрыли и опломбировали.

– Любое технологическое присоединение должно производиться на законных основаниях в соответствии с правилами, которые диктует постановление №2130, – рассказал инженер отдела контроля отпуска водных ресурсов Владимир Чернышов. – Любой объект капитального строительства необходимо подключать к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с законом. Самовольное же водопользование влечет за собой серьезные санкции. Сумма штрафа за незаконное подключение немаленькая – при начислении учитывается максимальная пропускная способность трубы и круглосуточный расход в течение последних трех лет.

Но даже большой штраф не останавливает желающих бесконтрольно и, главное, бесплатно пользоваться водой. «Самовольщиков» специалисты ресурсоснабжающих компаний выявляют регулярно. За 9 месяцев текущего года сотрудники отдела контроля отпуска водных ресурсов совместно со службой экономической безопасности обнаружили 315 незаконных «врезок» в водовод в разных районах Волгограда. Каждое такое нелегальное подключение – это не просто неоплаченный ресурс, но и неучтенная нагрузка на сети, которая может стать причиной целого ряда нарушений в работе системы. Узаконить самовольное подключение волгоградцы могут, заключив договор с ресурсоснабжающей организацией.

