Общество

Шашлычной, чайной и алкомаркету в Волгограде перекрыли воду

Общество 27.10.2025 10:25
0
27.10.2025 10:25

В Волгограде продолжаются проверки сетей на наличие самовольных подключений. Накануне «бесплатного» коммунального ресурса лишились шашлычная, чайная и алкомаркет. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе ресурсоснабжающих организаций, все предприятия работали и приносили владельцам прибыль, при этом за воду они не платили ни копейки.

– Собственник двухэтажного здания по ул. Невской, где располагаются чайная и алкомаркет, не заключил договор холодного водоснабжения и водоотведения и не платил за соответствующие услуги. Специалисты отдела контроля отпуска водных ресурсов закрыли задвижку на вводе, а канализацию – затампонировали, – сообщили в «Концессии водоснабжения».

Еще один проблемный адрес – шашлычная на улице Ангарской, чей хозяин также не заключал договор о подключении к системам водоснабжения и водоотведения, а ресурсами пользовался бесплатно и беззастенчиво, получая прибыль. Теперь задвижку в колодце закрыли и опломбировали.

Любое технологическое присоединение должно производиться на законных основаниях в соответствии с правилами, которые диктует постановление №2130, – рассказал инженер отдела контроля отпуска водных ресурсов Владимир Чернышов. – Любой объект капитального строительства необходимо подключать к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с законом. Самовольное же водопользование влечет за собой серьезные санкции. Сумма штрафа за незаконное подключение немаленькая – при начислении учитывается максимальная пропускная способность трубы и круглосуточный расход в течение последних трех лет.

Но даже большой штраф не останавливает желающих бесконтрольно и, главное, бесплатно пользоваться водой. «Самовольщиков» специалисты ресурсоснабжающих компаний выявляют регулярно. За 9 месяцев текущего года сотрудники отдела контроля отпуска водных ресурсов совместно со службой экономической безопасности обнаружили 315 незаконных «врезок» в водовод в разных районах Волгограда. Каждое такое нелегальное подключение – это не просто неоплаченный ресурс, но и неучтенная нагрузка на сети, которая может стать причиной целого ряда нарушений в работе системы. Узаконить самовольное подключение волгоградцы могут, заключив договор с ресурсоснабжающей организацией.

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.10.2025 13:19
Общество 27.10.2025 13:19
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2025 13:12 Реклама
Общество 27.10.2025 13:12 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.10.2025 12:56
Общество 27.10.2025 12:56
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2025 12:06
Общество 27.10.2025 12:06
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2025 10:58 Реклама
Общество 27.10.2025 10:58 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.10.2025 10:23
Общество 27.10.2025 10:23
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2025 10:07
Общество 27.10.2025 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2025 09:03
Общество 27.10.2025 09:03
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2025 08:38
Общество 27.10.2025 08:38
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2025 08:04
Общество 27.10.2025 08:04
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2025 07:46
Общество 27.10.2025 07:46
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2025 07:27
Общество 27.10.2025 07:27
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2025 06:15
Общество 27.10.2025 06:15
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2025 06:01
Общество 27.10.2025 06:01
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2025 23:49
Общество 26.10.2025 23:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:19
«Он ехал поперек дороги»: в Волгограде ищут свидетелей смертельного ДТП на танцующем мостуСмотреть фотографии
13:12
Сады Придонья выступили титульным спонсором скачекСмотреть фотографии
12:56
Первые случаи гриппа зафиксированы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:47
Две лодки задержаны на Варваровском водохранилище под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:06
«Ему удалось преобразить город»: скончался экс-мэр Урюпинска Валерий СушкоСмотреть фотографии
11:52
По всей строгости: трех экс-депутатов Волгоградской гордумы приговорили к 14 и 13 годамСмотреть фотографии
10:59
Покрывшимся сединой экс-депутатам Волгоградской гордумы вынесут приговорСмотреть фотографии
10:58
Карл Лагерфельд в Волгограде: загляните за кулисы моды в новой коллекции осень-зима 2025Смотреть фотографии
10:25
Шашлычной, чайной и алкомаркету в Волгограде перекрыли водуСмотреть фотографии
10:23
Волгоградцы заступили на предпраздничную шестидневкуСмотреть фотографии
10:14
Массовая драка перекрыла движение в центре РостоваСмотреть фотографии
10:07
График досрочных ноябрьских выплат довели до волгоградцевСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде пьяный 17-летний водитель у ТЦ протаранил грузовикСмотреть фотографии
09:58
Компания «АвтоПарк» поздравляет волгоградцев с Днем автомобилистаСмотреть фотографии
09:03
В Волгоградской области забраковали 234 тонны продовольственной пшеницыСмотреть фотографии
08:38
Дожди с туманами надвигаются на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:10
Волгоградцам вернули треть долгов по зарплатеСмотреть фотографии
08:04
Авиарейсы из Калининграда и Сочи задерживаются в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
07:46
Украинские дроны 27 октября пролетели мимо Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:27
Десятки человек массово переплыли Волгу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:35
Молодые «волжаночки» одержали вторую победу в чемпионате РоссииСмотреть фотографии
06:15
Угроза атаки беспилотников снята в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:01
Росавиация вводила план «Ковер» в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
23:49
Беспилотная опасность объявлена в Волгограде и областиСмотреть фотографии
21:07
Ветеранов СВО и многодетных предложили освободить от утильсбораСмотреть фотографии
20:10
На юге Волгограда жители четырехэтажки стали заложниками фекальной «Атлантиды»Смотреть фотографииCмотреть видео
19:30
Атакующий футбол без голов: «Ротор» разошёлся миром с «Родиной»Смотреть фотографии
19:22
Волгоградцам раздали две тыквы-гиганты в ЦПКиОСмотреть фотографии
18:40
В России появится новый профессиональный праздникСмотреть фотографии
18:00
«Любое существо с зубами может укусить»: зоопсихолог из Волгограда высказалась о новом списке опасных пород собакСмотреть фотографии
 