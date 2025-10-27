Пассажиры поездов стали чаще пользоваться спецпомощью для инвалидов





На Приволжской магистрали в этом году на 15,5% увеличилась востребованность услуги по сопровождению инвалидов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ПривЖД, с начала 2025 года за помощью обратились более 11 тысяч маломобильных пассажиров.

В Волгоградской области таким сопровождением пользуются на вокзалах в Волгограде и Волжском, а также станциях Арчеда, Петров Вал, Котельниково и Урюпино.

Железнодорожные комплексы оснащены специализированными подъемниками, лифтами, кнопками вызова персонала, а также креслами-колясками и носилками. Кроме того, ряд вокзалов, в том числе в Волгограде и Волжском, оснащены специальными кассами с пониженными прилавками.



