Массовый крестный ход пройдет в Волжском 4 ноября





В городе Волжском Волгоградской области в День народного единства, 4 ноября, состоится крестный ход, после которого участники смогут стать зрителями патриотического концерта.

По информации мэрии Волжского, сбор перед стартом крестного хода запланирован на 11.00 у храма Святых Новомучеников.

– Приходите всей семьей, чтобы пройти путь единства и веры вместе с земляками. В этот день особые молитвы будут вознесены о наших защитниках, которые сейчас на передовой, – призывают волжан в городской администрации.

Патриотический концерт начнется на парапете ДК «Октябрь» в 12:00. В 13:00 откроется выставка работ художников, посвященная СВО.