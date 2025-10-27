Экономика

Волгоградцам вернули треть долгов по зарплате

Зарплатная задолженность заметно снизилась в Волгоградской области. По данным Росстата, в регионе по итогам сентября работодатели погасили долги перед сотрудниками почти на 33%. В настоящее время объем долгов по зарплате сократился до 3,2 миллиона рублей. На конец августа этот показатель был выше – 4,7 миллиона рублей.

Среди регионов Южного федерального округа хуже всего ситуация с зарплатной задолженностью в Краснодарском крае. В этом регионе сотрудникам не отдали 547 миллионов рублей. В Астраханской области долги за месяц выросли на 21,7% - до 12,9 миллиона. Лишь в двух субъектах работодатели ничего не должны своим работникам – это в Ростовском области и в республике Адыгея. 


