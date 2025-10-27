«Качели» от +18 до -2 градусов за окном предстоит пережить волгоградцам





В Волгоградской области на текущей неделе, согласно краткосрочному прогнозу ЦГМС, воздух прогреется до +18 градусов. По данным синоптиков, жаркая для октября погода ожидается во вторник, 28 октября.

В отдельных районах Волгоградской области в ночь с понедельника на вторник возможны дожди, местами сильные. Днем 28 октября также возможны осадки, однако будет тепло: ночью +6...+11 градусов, а днем +10...+15 градусов, местами до +18.

Похожая погода сохранится в Волгоградской области и в среду, 29 октября. Днем воздух прогреется до +15 градусов, дневная температура во всем регионе ожидается не ниже +10 градусов.

В ночь на 30 октября столбики уличных термометров в северных районах опустятся до отметки -2 градуса. Местами на утро возможны туманы. А вот днем будет солнечно и тепло – до +15 градусов.